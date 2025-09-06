Hamburger Tramnitz sorgt für fettes Ausrufezeichen vor dem Formel-1-Rennen

Das Hamburger Motorsport-Talent Tim Tramnitz (20) hat beim Saisonfinale der Formel 3 seinen zweiten Sieg in diesem Jahr gefeiert und damit die Chancen auf die Vizemeisterschaft gewahrt. Beim Sprintrennen in Monza setzte sich der Bergedorfer vom Team MP Motorsport vor dem Polen Roman Bilinski (Rodin) und dem Dänen Noah Strömsted (Trident) durch.

„Es ist schön, am Ende der Saison noch mal ein Rennen zu gewinnen und mit diesem Eindruck in den Winter zu gehen“, sagte Red-Bull-Junior Tramnitz, der mit höheren Zielen in seine zweite Formel-3-Saison gestartet war. Der Titel ist bereits an Ferrari-Junior Rafael Camara (Brasilien) vergeben.

Tim Tramnitz hofft auf Platz zwei in der Gesamtwertung

Am Sonntagmorgen (8.15 Uhr/Sky) findet in Monza das Hauptrennen statt, es ist der letzte Meisterschaftslauf der Saison. Mit nun 104 Punkten liegt Tramnitz weiter auf Rang vier des Klassements, der zweitplatzierte Mari Boya (Spanien/Campos) ist aber nur noch neun Punkte entfernt.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Gefährlicher E-Bike-Boom: Warum wir strengere Regeln brauchen

– Marode Gebäude, Aufnahmestopp: Die großen Probleme im Tierheim Süderstraße

– Erzkonservatives Weltbild: Radikale Freikirchen locken immer mehr junge Menschen

– Agententhriller und Familiendrama: Darum ist der Block-Prozess so faszinierend

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Das Bundesliga-Comeback der HSV-Frauen, Vuskovic, Vieira und Sambi Lokonga im Check & die Folgen von St. Paulis Topstart

– 28 Seiten Plan7: Ganz Hamburg feiert beim Reeperbahn-Festival mit, der Heaven Can Wait-Chor im Stadtpark & Kultur-Tipps für jeden Tag

„Rang zwei muss jetzt das Ziel sein, ich werde alles dafür geben“, sagte Tramnitz nach dem Sprint: „Ich war in dieser Saison lange Zeit Zweiter, die letzten Rennen waren dann hart. Ich hoffe, ich kann es morgen noch mal zusammenbringen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger Tim Tramnitz dreht in der Formel 3 immer stärker auf – und will mehr

Tramnitz startet dabei von Rang zehn, Boya geht bloß von Platz 17 ins Rennen. (sid/sd)