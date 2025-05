Hamburger Tim Tramnitz dreht in der Formel 3 immer stärker auf – und will mehr

Tim Tramnitz (20) hat ein starkes Formel-3-Wochenende in Imola mit einem weiteren guten Ergebnis abgerundet. Der Hamburger vom Team MP Motorsport belegte im Hauptrennen am Sonntag den sechsten Platz, nachdem er tags zuvor den Sprint gewonnen hatte. Der Sieg ging an den Mexikaner Santiago Ramos (Van Amersfoort Racing), der bereits beim Auftakt in Australien beim Sprint triumphiert hatte.

In der Gesamtführung belegt Tramnitz den dritten Platz hinter dem führenden Brasilianer Rafael Camara und dem Dänen Noah Strömsted. Camara, der die ersten zwei Hauptrennen der Saison gewonnen hatte, wurde am Sonntag Dritter hinter Strömsted. Tramnitz war als Elfter ins Rennen gegangen, dank einiger Überholmanöver arbeitete er sich konstant nach vorne.

Nächste Station für Tim Tramnitz ist das Rennen in Monaco

„Insgesamt 18 Punkte an diesem Wochenende, damit können wir zufrieden sein. Aber es ist weiterhin ganz wichtig, am Qualifying zu arbeiten“, sagte Tramnitz. Die Formel 3 absolviert wie die Formel 1 nun Rennen an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Von Imola geht es nach Monaco, anschließend startet die Nachwuchsserie in Barcelona. (sid/abl)