Bittere Enttäuschung für Mick: Totales Chaos im Schumacher-Rennen

Für Mick Schumacher wurde das Langstrecken-Rennen in Fuji zu einem bitteren Rückschlag. Beim vorletzten Lauf der Langstrecken-WM (WEC) kam der frühere Formel-1-Pilot gemeinsam mit seinen Alpine-Teamkollegen Jules Gounon und Frédéric Makowiecki nicht über Platz 14 hinaus – mit mehr als einer Runde Rückstand auf die Spitze.

Dabei war das Sechs-Stunden-Rennen in Japan ein einziges Chaos. Gleich fünfmal musste das Rennen unterbrochen oder neutralisiert werden, drei Safety-Car-Phasen und mehrere Abschnitte mit gelben Flaggen warfen das Feld immer wieder durcheinander. Nach zwei Stunden sorgte ein spektakulärer Crash für Aufsehen: BMW-Pilot Raffaele Marciello krachte mit eiskalten Reifen spektakulär in die Leitplanke – eine Szene, die das Rennen völlig neu sortierte.

Schumacher-Kollege kollidiert mit langsamerem Fahrzeug

Auch Mick Schumachers Auto geriet früh auf die Verliererstraße. Eine Kollision seines Teamkollegen Makowiecki mit einem langsameren GT-Fahrzeug brachte dem Alpine eine Durchfahrtsstrafe ein. Als kurz darauf erneut das Safety-Car ausrückte, lag das Trio bereits weit zurück und verlor durch die unglückliche Rennunterbrechung sogar eine Runde auf die Spitze. Spätere Strafen und taktisches Pech besiegelten schließlich das enttäuschende Ergebnis.

Während Schumachers Auto hinterherfuhr, jubelte das Schwesterauto: Ferdinand Habsburg, Paul-Loup Chatin und Charles Milesi holten den ersten Sieg für den französischen Hersteller Alpine in der WEC – begünstigt durch eine clevere Boxenstrategie und etwas Glück beim letzten Safety-Car.

Für Mick Schumacher bleibt damit nur die Hoffnung auf einen versöhnlichen Saisonabschluss: Das große Finale der Langstrecken-WM steigt am 8. November in Bahrain. Dort will der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher noch einmal um ein Spitzenresultat kämpfen. (fa/sid)