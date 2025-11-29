Bericht: Ex-Formel-1-Star Sutil verhaftet!

Großeinsatz der Ermittler in gleich drei Ländern: In Monaco, der Schweiz und in Sindelfingen (Baden-Württemberg) hat es am Donnerstagvormittag eine koordinierte Razzia gegeben. Ziel der Aktion war nach Informationen der „Bild“-Zeitung der frühere Formel-1-Pilot Adrian Sutil (42). Der Deutsche wurde von Beamten des Landeskriminalamts Baden-Württemberg festgenommen und sitze inzwischen in Untersuchungshaft, wie es heißt.

Die Durchsuchungen richteten sich demnach gegen mehrere Objekte. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stuttgart bestätigte, dass gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Baden-Württemberg mehrere Adressen durchsucht wurden. Gegen Sutil soll zu diesem Zeitpunkt bereits ein Haftbefehl vorgelegen haben. Nach der Festnahme in Sindelfingen soll der Ex-Rennfahrer zum Amtsgericht Stuttgart gebracht worden sein, wo ein Richter den Haftbefehl in Vollzug gesetzt haben soll.

Staatsanwaltschaft spricht von Betrug und Unterschlagung

Zu den konkreten Hintergründen machen die Ermittler bislang keine Angaben. Laut Staatsanwaltschaft besteht der Verdacht des „gemeinschaftlichen Betrugs im besonders schweren Fall“ sowie der „gemeinschaftlichen Unterschlagung“. Es gilt die Unschuldsvermutung. Sutils Anwalt ließ eine Anfrage zunächst unbeantwortet. Der 42-Jährige soll zuletzt im Handel mit Luxus-Autos tätig gewesen sein.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sutil mit der Justiz in Berührung kommt: 2012 war er wegen eines Vorfalls in einem Club in Shanghai verurteilt worden. Damals hatte er den Manager Éric Lux mit einem abgebrochenen Champagnerglas am Hals verletzt. Das Amtsgericht München verhängte eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten auf Bewährung und eine hohe Geldauflage. Lux erklärte später öffentlich, er habe Sutil verziehen.