„Beängstigend“: So geht es Formel-1-Pilot Bearman nach dem Horror-Crash in Japan

Nach einem beängstigenden Crash humpelt Haas-Fahrer Oliver Bearman. Das Geschehen befeuert die Debatte um das neue Regelwerk.

Formel-1-Pilot Oliver Bearman hat sich bei seinem heftigen Unfall beim Grand Prix in Japan eine schwere Knieprellung zugezogen. Der Fahrer des Haas-Teams hatte in der 22. Runde die Kontrolle über sein Auto verloren und war mit hohem Tempo seitlich in die Streckenbegrenzung eingeschlagen. Danach verließ er humpelnd und mit schmerzverzerrtem Gesicht den Unfallort.

Formel 1: Bearman übersteht Horror-Crash ohne schwere Verletzung

Im Streckenhospital zeigten Röntgenbilder bei Bearman jedoch keine Brüche oder schwerere Verletzungen. Messungen ergaben, dass der 20-jährige Brite bei dem Crash extremen Beschleunigungskräften ausgesetzt war. „Das war schon beängstigend“, sagte Haas-Teamchef Ayao Komatsu zu dem Unfall. „Zum Glück ist alles gut gegangen“, ließ Bearman selbst wissen.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Krise bei der SPD: Was den Genossen jetzt noch helfen könnte

Was den Genossen jetzt noch helfen könnte „Ich war absolut angewidert“: Katharina Fegebank über den Fall Ulmen und persönliche Erfahrungen

Katharina Fegebank über den Fall Ulmen und persönliche Erfahrungen Psychotherapie: I mmer mehr Menschen geht es schlecht, ausgerechnet jetzt werden Honorare für Therapeuten gesenkt

mmer mehr Menschen geht es schlecht, ausgerechnet jetzt werden Honorare für Therapeuten gesenkt Große Rätselbeilage: Knobelspaß für die ganze Woche

Knobelspaß für die ganze Woche 16 Seiten Sport: Stürmische Zeiten für HSV-Trainer Polzin

Stürmische Zeiten für HSV-Trainer Polzin 28 Seiten Plan 7: Johannes Oerding verrät einen großen Traum & Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Das Geschehen befeuerte die Debatten um das neue Technik-Reglement, in dem die Zusatzkräfte durch den höheren Elektro-Anteil des Motors eine große Rolle spielen. So kam Bearman mit enormem Geschwindigkeitsüberschuss an den vor ihm fahrenden Franco Colapinto im Alpine heran. „Es ist wirklich merkwürdig. Es ist eine Kurve, die wir voll fahren, und er war mehr als 50 Stundenkilometer schneller als ich“, erklärte Colapinto.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Bearman nahm dann ein Zucken des Argentiniers wahr, wollte ausweichen, geriet neben die Strecke und drehte sich. Prompt brach im Fahrerlager erneut eine Diskussion über notwendige Regelanpassungen aus, um die Risiken der neuen Richtlinien zu begrenzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Eklat in der Formel 1: „Geh raus!“ Verstappen schmeißt Reporter aus Medienrunde

Der Weltverband FIA reagierte zwei Stunden nach dem Rennen mit einem Statement: „Jegliche Anpassungen, insbesondere im Bereich des Energiemanagements, erfordern sorgfältige Simulationen und detaillierte Analysen.“ Für April seien schon seit der Einführung der Regeln eine Reihe von Treffen aller Formel-1-Beteiligten geplant, um mögliche Änderungen zu bewerten. Wegen der Absage der Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien steht der nächste WM-Lauf erst am 3. Mai in Miami an. (kk/dpa)