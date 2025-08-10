mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Sydney, Australien: Sebastian Vettel aus Deutschland fährt am 7. März 2025 im Nations Cup beim Race of Champions im Accor Stadium.

Der viermalige Weltmeister schließt eine Funktion in der Formel 1 nicht aus. Foto: IMAGO / NurPhoto

„Absolut denkbar“: Vettel spricht über Comeback in der Formel 1

kommentar icon
arrow down

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel kann sich eine Zukunft in der Formel 1 vorstellen. „Als Fahrer nicht, die Zeit ist vorbei. Aber vielleicht die eine oder andere Funktion zu übernehmen ist absolut denkbar“, sagte Vettel im ZDF-„Sportstudio“. Im Moment jedoch, so der 38-Jährige, „bin ich recht zufrieden und habe genug zu tun“.

Der Heppenheimer war Ende 2022 aus der Motorsport-Königsklasse ausgestiegen, er wollte auch mehr Zeit mit seiner Frau Hanna und seinen drei Kindern verbringen, hatte er damals betont. Derzeit macht er eine Ausbildung im landwirtschaftlichen Bereich, setzt sich für Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekte ein und ist Miteigentümer des Segelteams Germany SailGP. „Die Kids machen unheimlich viel Spaß zu Hause, der Traktor muss gelenkt werden“, sagte Vettel: „Aber wer weiß.“

Das könnte Sie auch interessieren: Rückkehr in den Motorsport? Das will Vettel „nicht ausschließen“

Red Bulls Motorsportberater Helmut Marko hatte Vettel schon mal als idealen Nachfolger bezeichnet. Zuletzt war bei ihm ein Einsatz bei der Langstrecken-WM im Gespräch, das sei aber „noch nicht so konkret“, sagte Vettel: „Ich bin so ein Auto mal gefahren, weil es mich interessiert hat. Es hat Spaß gemacht, aber bis jetzt hat sich noch nicht mehr ergeben“, sagte Vettel: „Aber da hätte ich noch ein bisschen Zeit.“ (sid/pmk)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test