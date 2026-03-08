Elfmeter pariert und wilde Schlussphase! Norderstedt gewinnt gegen St. Pauli

Im Kellerduell der Regionalliga Nord konnte sich Norderstedt durch einen Last-Minute-Treffer mit 3:2 gegen Tabellennachbarn St. Pauli II durchsetzen. So konnte die Eintracht im Abstiegskampf wichtige drei Punkte einfahren – während die U23 der Kiezkicker nun vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer haben.

Die Vorzeichen standen vor diesem immens wichtigen Spiel also nicht auf Zauberfußball im Edmund-Plambeck-Stadion, doch diesen erwartete auch keiner der knapp 1000 Zuschauer. Es war schließlich das Duell zwischen dem 16. und 17. der Tabelle. St. Pauli brauchte als Vorletzter der Tabelle dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Eintracht nicht zu verlieren. Drei Punkte betrug der Abstand auf Norderstedt bereits vor dem Spiel.

Regionalliga Nord: Norderstedt besiegt FC St. Pauli

Entsprechend hektisch startete das Spiel auf einem Rasen, der es sowieso nicht zuließ, schönen Fußball zu spielen. In den ersten Minuten versprangen etliche Bälle oder Pässe rollten ins Seitenaus. So konzentrierten sich beide Teams zunächst auf die Zweikämpfe im Mittelfeld und die alte Devise „hoch und weit bringt Sicherheit“. Man merkte, dass beide Teams wollten, doch so richtig konnten sich die Mannschaften im letzten Drittel der gegnerischen Hälfte nicht durchsetzen. Außer einem Schuss von St. Pauli in der 19. Minute und der knapp verpassten Führung durch Norderstedt nach einem Kopfball an die Latte in der 39. Minute blieb die erste Halbzeit äußerst ereignisarm.

Kurz nach Wiederanpfiff fiel dann in der 49. Minute nach einem Ballgestocher im Strafraum der St. Paulianer das erlösende 1:0 für Norderstedt. Torschütze für die Gastgeber war Lukas Krüger. St. Pauli II fing somit an, die Abwehr der Norderstedter immer wieder anzulaufen. Das Engagement zahlte sich aus, denn in der 62. Minute glichen die Kiezkicker durch Nikky Goguadze aus, nachdem dieser frei auf das Tor zulief und den Ball links am Torwart Niklas Petzsch vorbeischob.

Petzsch pariert Elfmeter und Norderstedt schießt 2:1

Kurz darauf schien das Spiel für die Schleswig-Holsteiner endgültig zu kippen. In der 63. Minute gab der Schiedsrichter Elfmeter für die Gäste, da Norderstedts Innenverteidiger Manasse Fionouke seinen Gegenspieler im Strafraum zu Fall brachte. Torwart Petzsch parierte jedoch den halbhohen Schuss in der linken Ecke!

Angestachelt von der verpassten Führung investierten die Kiezkickerchen nun mehr, kontrollierten weitestgehend das Spiel und drängten auf das zweite Tor. Nur noch selten konnte sich die Eintracht aus der eigenen Hälfte befreien. Nach einem Konter und einer wunderschönen Flanke aus dem rechten Halbfeld vom vorherigen Torschützen Lukas Krüger brachte Melvin Zimmer die Norderstedter in der 73. Minute wieder in Führung.

Wilde Schlussphase – Obushnyi entscheidet Spiel

Der Sieg schien nun sicher, doch die St. Paulianer hatten wieder eine Antwort parat. In der 84. Minute schoss Isma Baraze Adam den Ausgleich zum 2:2. Der unbedingte Wille zum Sieg war den Gastgebern aus Norderstedt anschließend anzumerken, die in den letzten Minuten noch einmal richtig aufdrehten und zwei Großchancen auf die erneute Führung verpassten (85. und 88.), ehe in der Nachspielzeit Yevgeniy Obushnyi per Rechtsschuss den Siegtreffer zum 3:2 für die Gastgeber besorgte.

Norderstedts Krüger zeigte sich gegenüber der MOPO froh über das gewonnene Spiel: „Da fällt schon ein bisschen was von einem ab, aber wir haben noch einen steinigen Weg vor uns.“ EN-Trainer Jörn Großkopf fügte hinzu: „Wir sind sehr froh, dass wir heute drei Punkte eingefahren haben. Das ist ein Sieg der Überzeugung und ein Sieg des Willens gewesen.“ Durch den Sieg klettert Norderstedt auf den 15. Tabellenplatz während St. Pauli II als 17. Platz nun vier Punkte Rückstand auf Blau-Weiß Lohne hat. Für die Eintracht geht es schon am Mittwoch im Pokalspiel gegen den ETSV im Pokal weiter.