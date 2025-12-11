Wespen wollen im Winter stechen – Ex St. Pauli-Profi übernimmt in Norderstedt

Am Sonntag (15 Uhr, Vogt-Kölln-Straße) wollen die Wespen stechen. Dann trifft der SV West-Eimsbüttel als klassentiefster Klub im Achtelfinale des Lotto-Pokals auf die Nachbarn von HEBC. „Als letzter Kreisligist wäre alles als eine eindeutige Niederlage eine Überraschung“, sagt Trainer Bernhard Schwarz: „Dazu braucht man Glück, aber das gibt es ja immer wieder. Und wir werden uns auch nicht komplett verstecken.“

Pokalverteidiger Eintracht Norderstedt tritt am Sonntag (14 Uhr, Müßentwiete) bei TBS Pinneberg an – aber ohne Trainer Elard Ostermann, der nach dem 1:3 in der Regionalliga beim VfB Lübeck geschasst wurde. „Um den Klassenerhalt, zu erreichen, sehen wir uns gezwungen, eine Veränderung auf der Trainerposition vorzunehmen, auch wenn es uns noch so schwerfällt“, erklärte Sportchef Frank Spitzer.

Mit Jörn Großkopf übernahm der bisherige Coach der U23, die die Landesliga anführt. Aufsteigen darf das Team aber nur, wenn der Ex-Profi des FC St. Pauli mit Eintrachts Erster nun den Sturz in die Oberliga verhindert …

Außerdem im Achtelfinale: Nien­stedten – Tornesch (Fr., 19.45 Uhr), Lohbrügge – Eisenbahn (Sa., 15 Uhr), Paloma – Niendorf (So., 10.45 Uhr), Dassendorf – Billstedt (So., 13 Uhr), Heidgraben – Wentorf (So., 13.30 Uhr).