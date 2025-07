Auf den Hattrick verzichtet Altona 93 in Folge. Der Champion der Jahre 2024 und 2025 hat sich in die Regionalliga Nord verabschiedet – aber wer tritt die Nachfolge als Hamburger Meister an? Und für wen geht es in der Oberliga der Hansestadt nur ums Überleben? Der große MOPO-Überblick zum Saisonauftakt in Hamburgs Eliteklasse.