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Michele Scalzi in einem Pokal-Spiel mit dem HEBC

HEBC-Stürmer Michele Scalzi erzielte in beiden Liga-Spielen gegen Vorwärts-Wacker die Siegtore. Foto: IMAGO/Niklas Heiden

paidVor Hamburgs sensationellem Pokal-Finale: Die Siegerfarbe steht schon fest

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Lila gewinnt. Mehr steht vor dem Hamburger Pokalendspiel nicht fest, in dem gleich zwei Außenseiter aufeinandertreffen: Vorwärts-Wacker Billstedt und der Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club (HEBC), die beide die fußballerisch eher seltene Farbe Lila in ihrem Vereinswappen tragen. In der Oberliga mussten beide Vereine noch im Mai um den Klassenerhalt bangen, der inzwischen geschafft ist. Aber angesichts der zwei Regionalligisten und zahlreicher Oberliga-Spitzenklubs im Wettbewerb ist die Paarung in etwa so, als würden Atalanta Bergamo und Olympiakos Piräus den Champions-League-Titel ausspielen.

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