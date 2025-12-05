Wer auf die Startseite der Gemeinde Drochtersen klickt, der wird aktuell mit einer Push-Meldung konfrontiert. Bis Ende des Jahres bleibt die Bücherei donnerstagnachmittags geschlossen, informiert die Verwaltung der Gemeinde. Rund 11.300 Menschen wohnen in Drochtersen. Der ganze Stolz des Ortes ist aber nicht nur die ausgezeichnete Bücherei, sondern vielmehr der ortsansässige Fußballklub. 1977 wurde die SV Drochtersen/Assel in der Bezirksklasse gegründet. Knapp 50 Jahre später träumt man 45 Kilometer nordwestlich von Hamburg vom Profifußball. Es ist eine norddeutsche Erfolgsgeschichte.



