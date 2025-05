Vickys Frauen wollen Meister werden – und dann St. Pauli ärgern

Endspiel-Wochen für Victoria: Die Kickerinnen von der Hoheluft kämpfen um die Hamburger Meisterschaft, den Lotto-Pokal und vermutlich um den Aufstieg in die Regionalliga. Der vorläufige Höhepunkt einer rasanten Entwicklung in den letzten zwei Jahren.

„Im März sind wir super durchgestartet“, blickt Nancy Uerkvitz auf die Saisonphase zurück, in der „Vicky“ ins Pokalendspiel einzog und mit einem 2:0 in Eilbek das Fundament zum Titelgewinn legte. Die 19-jährige Außenverteidigerin kann mit ihrem Team durch einen Sieg am Sonntag (15 Uhr, Stadion Hoheluft) gegen Grün-Weiss Eimsbüttel die Hamburger Meisterschaft gewinnen – eines von drei Zielen im Saisonendspurt.

Vor einem Jahr ging Victoria gegen St. Pauli im Pokalfinale unter

Am 29. Mai geht es im Hamburger Pokalendspiel gegen den FC St. Pauli. Die Finalpaarung gab’s schon vor einem Jahr, damals ging Vicky mit 0:6 unter. „Diesmal wollen wir nicht nur mitspielen“, kündigt Trainer Dennis Wolf an, der als Victoria-Torwart 2010 selbst den Pokal gewann und kurz darauf das DFB-Pokal-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am Millerntor erlebte.

„Wir sind jetzt deutlich konstanter und haben uns in vielen Bereichen weiterentwickelt“, sieht auch Uerkvitz ihre blau-gelben Farben nicht chancenlos. Nicht nur bei ihrem Team tut sich was an der Hoheluft: Vor zwei Jahren besaß Victoria zwei Lizenztrainer im Frauen- und Mädchenbereich, heute sind es 16. Ein enormer Sprung. Und egal, wie das Finale ausgeht – da wo St. Pauli spielt, will Vicky auch hin. In die Regionalliga.

Falls es mit der Hamburger Meisterschaft klappt, spielt Vicky in der Aufstiegsrunde gegen Hagen Ahrensburg und Union 60 Bremen. „Wir trauen uns zu, mit dem Regionalliga-Niveau mitzuhalten“, bekräftigt Uerkvitz. Im Pokalfinale, in den Aufstiegsspielen – und wenn alles gut läuft, in der nächsten Saison.