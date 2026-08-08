Beim letzten Mal ging es nach dem Aufstieg sofort zurück in die Oberliga für den ETV. Wie es diesmal anders laufen soll – und warum das Team dafür am Flughafen trainiert.

Routinier Juri Marxen und Kapitän Bamo Karim (r.) wollen nach den starken Leistungen in der Aufstiegsrunde nun auch in der Regionalliga jubeln. IMAGO/Niklas Heiden

Regionalliga-Aufsteiger müssen ihre Reifeprüfung nicht zwangsläufig vor Anwälten ablegen. Der Eimsbütteler TV schon. Am Dienstag bestritt der ETV sein erstes Pflichtspiel gegen die Kicker der Bucerius Law School. Mit einem 13:0 gelang auf dem heimischen Kunstrasen am Lokstedter Steindamm locker der Einzug in die zweite Pokalrunde. „Es war ganz schön, mal wieder am Loki zu sein“, freute sich Trainer Can Schultz.

Denn das ungleiche Pokalspiel gegen den Jura-Nachwuchs war vermutlich das einzige wirkliche Heimspiel der Saison. Der Norddeutsche Fußball-Verband verlangt für die Regionalliga-Partien Naturrasen – deshalb zieht der ETV in den Sportpark Hinschenfelde nach Wandsbek um. Das Team trainiert zweigleisig: Neben zwei heimischen Kunstrasen-Einheiten pro Woche reisen Kapitän Bamo Karim und Co. durch Hamburg, um Naturrasen-Trainingsplätze zu nutzen: nach Langenhorn etwa oder auf den Flughafen-Nebenplatz in Fuhlsbüttel.

Am Samstag ist der ETV in Flensburg zu Gast

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Am Samstag (14 Uhr) beginnt das Regionalliga-Abenteuer bei Weiche Flensburg, das sich mit Nick Selutin und Erolind Krasniqi das offensive Herzstück vom Hamburger Meister Eisenbahner TSV gesichert hat. Mit dem ehemaligen Altonaer Rasmus Tobinski, der beim 1:1 beim VfB Lübeck gleich traf, steht ein weiteres in Hamburg bekanntes Gesicht im Kader der Nordlichter.

„Wir wissen, dass es ein richtig schweres Spiel wird. Eines von 34“, schätzt Schultz, der die Flensburger bei ihrem Auftakt beobachtet hat. Bange machen gilt aber nicht: „Alle wollten diese Reise und sind mental gut darauf vorbereitet. Wenn wir diese Chance haben, wollen wir nicht nur ein Jahr Camping daraus machen.“

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Am Mittwoch (18.30 Uhr) schlägt der ETV zum ersten Mal seine Zelte in Wandsbek auf, zu Gast ist der FSV Schöningen. Spätestens dann soll es besser laufen als beim ersten Anlauf 2023, als die ersten fünf Spiele verloren gingen und Eimsbüttel nie realistische Hoffnungen auf den Klassenerhalt besaß.

ETV in die Regionalliga „gekommen, um zu bleiben“

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„Mit der Rückkehr in die Regionalliga sind wir gekommen, um zu bleiben“, betont ETV-Fußballchef Albrecht Gundermann: „Dabei bleiben wir unserer Philosophie treu und setzen weiterhin auf hungrige, ambitionierte Talente.“

Fünf Spieler aus der eigenen A-Jugend wurden befördert, der 28-jährige Verteidiger Erciyes Palo aus Dassendorf ist der älteste Zugang. Palo kickte sechs Jahre beim ETV-Nachbarklub HEBC, für ihn ist es eine Rückkehr nach Eimsbüttel, wo der gleichaltrige Jon Pauli in sein elftes Jahr beim ETV geht. Mit dem 31-jährigen Juri Marxen befindet sich nur ein Spieler im Kader, der beim Einlass zu einer Ü30-Party nicht schummeln müsste.

ETV-Talente eifern Scobel, Boakye und Dibamba nach

Der Coach setzt auf seine vielen Talente, auch wenn sie dann irgendwann zu gut für seinen Verein sein sollten. Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit gibt es genug. Piet Scobel hat inzwischen 21 Zweitliga-Spiele für den 1. FC Nürnberg bestritten. Farid Dibamba wechselte nun zum „Club“, um ihm nachzueifern. Und Maurice Boakye versucht inzwischen, sich beim portugiesischen Erstligisten Maritimo Funchal durchzusetzen.

„Wir haben richtig viele Spieler im Kader, die noch Profi werden wollen“, sagt Schultz: „Und dafür werden sie kämpfen.“ Erst recht auf Naturrasen.