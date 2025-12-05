Stunk beim einstigen Abo-Meister: Darum musste Dassendorfs Manager gehen

Wer die Kapelle bezahlt, bestimmt die Musik. Das war bei einem prominent besetzten Sachsenwald-Orchester bislang kein Problem, weil Zahlmeister und Dirigent sich einig waren. Doch nun kam es bei der TuS Dassendorf zu Misstönen: Sportchef Jan Schönteich kündigte seinen Rückzug zum Jahresende an, weil Sponsor Michael Funk mit einer wichtigen Personalie nicht einverstanden war.

Im Sommer holte Schönteich HEBC-Coach Özden Kocadal als Trainer an den Wendelweg. Unter seiner Leitung gewann „Dasse“ zwölf von 18 Spielen, geriet im Meisterrennen aber ins Hintertreffen. Schönteichs Plan, dennoch mit Kocadal zu verlängern, kam bei Funk nicht gut an – und damit drohte das ganze Orchester aus dem Takt zu geraten.

Der Verein habe „über viele Jahre sehr gut daran getan, dass wir zwischen dem finanziellen und dem sportlichen Bereich strikt trennen“, erklärte TuS-Urgestein Schönteich, der 1995 als Spieler in Dassendorf begann, dann auch Trainer wurde und seit 2016 als Sportchef das Geschehen dirigiert. Bislang harmonisch.

Er gehe „keinesfalls in Unfrieden“, betonte der 57-Jährige. Fünf Oberliga-Titel stehen in seiner Zeit als Sportchef zu Buche. Die Erinnerung an die Meistersänger wird die aktuelle Dissonanz vielleicht übertönen.