Spielabsage in Hamburger Oberliga! Sorgenkind ETSV als Auslöser

Beim ETSV Hamburg soll einfach keine Ruhe einkehren. Nach den kürzlichen Rückschlägen auf und neben dem Platz musste jetzt auch noch das für Dienstagabend angesetzte Topspiel der Oberliga Hamburg gegen den SC Victoria Hamburg abgesagt werden.

Es sind Wochen zum Vergessen für die Eisenbahner. Im März kam die Schock-Nachricht an die Öffentlichkeit: Akuter Geldmangel infolge des Kontaktabbruchs mit einem Hauptsponsor. Wenig später folgte das dramatische Pokal-Aus beim SC V/W Billstedt. Der Traum vom sportlichen Double: geplatzt.

Oberliga Hamburg: ETSV gegen SC Victoria kurzfristig abgesagt

Auf einen Antrag auf die Regionalliga-Lizenz verzichtete der ETSV entsprechend. Besonders bitter ist das, betrachtet man die sportliche Situation des Klubs. Mit 64 Punkten lauern die Eisenbahner auf Rang zwei hinter dem Eimsbütteler TV (65 Punkte), der jedoch zwei Spiele mehr auf dem Konto hat.

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Zumindest in der Liga lief es nach den bitteren Nachrichten nach wie vor sehr gut für das Team von Trainer Jan-Philipp Rose. Vier Siege in Folge, viermal blieb der ETSV ohne Gegentor. Darunter ein 11:0-Kantersieg gegen Harksheide und der wichtige Auswärts-Dreier gegen „Aufstiegs“-Konkurrent Dassendorf (0:1).

Daran wollte der ETSV am Dienstagabend im Topspiel gegen den Tabellenvierten SC Victoria anknüpfen. Doch passend zu den letzten Wochen voller Unruhe und unerwarteten Nachrichten, kann die Partie nicht wie geplant stattfinden. Das Oberliga-Topspiel wurde kurzfristig aufgrund einer Krankheitswelle auf Seiten des ETSV abgesagt. Das Spiel soll am Dienstag, den 28. April nachgeholt werden. Für „Vicky“ geht es bereits am Freitag gegen HT 16 weiter. Die Eisenbahner sollen am Sonntag auf Nikola Tesla treffen.