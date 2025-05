„So sind wir nicht“: USC Paloma will Norderstedt im Pokalfinale schocken

Vor einem Jahr herrschte nach Abpfiff Tristesse: Der USC Paloma hatte das Hamburger Pokalfinale gegen Teutonia 05 Ottensen mit 0:4 verloren, die Hoffnung auf ein großes Los im DFB-Pokal musste verschoben werden. Aber nur für ein Jahr: Am Samstag stehen die Tauben erneut als Oberliga-Außenseiter im Endspiel um den Lotto-Pokal – und wollen es gegen Regionalligist Eintracht Norderstedt diesmal besser machen.

„Nach dem verlorenen Finale haben wir uns extrem viel vorgenommen“, erzählt Verteidiger Colin Blumauer. Im Viertelfinale schien das Makulatur, Paloma lag zur Pause gegen die Alsterbrüder 1:3 hinten. „Viele Mannschaften hätten sich dann in ihr Schicksal ergeben“, sagt der 29-jährige Blumauer der MOPO: „So sind wir nicht.“ Schließlich gewannen die Tauben noch mit 4:3.

Paloma hat gegen Teutonia die Chance auf den DFB-Pokal

Gegen Teutonia war den Barmbekern ihre Nervosität anzumerken, vor 3600 Zuschauer:innen um einen Titel zu spielen. „Wir kennen jetzt die Abläufe, die Anspannung ist nicht ganz so hoch“, setzt Trainer Marius Nitsch auf die gesammelte Erfahrung seiner Kicker, sagt aber auch: „Der Klassenunterschied ist da.“

Das war er aber auch im August 2023, als Paloma die Norderstedter auf dem Weg ins Finale mit 3:1 aus dem Pokal kegelte – unter anderem durch ein Tor von Moritz Niemann, der in dieser Saison ein halbes Jahr für Norderstedt spielte, ehe er zu den Tauben zurückkehrte. Der 29-Jährige hat also in jedem Fall für den Pokalsieger gespielt, egal wer am Samstag im Hoheluft-Stadion gewinnt.

„Paloma wird voller Selbstvertrauen da sein“, warnt Norderstedts Coach Elard Ostermann davor, den Gegner zu unterschätzen. Sein Kapitän Ersin Zehir ahnt: „Es werden Kleinigkeiten entscheiden.“

Die Frauen ermitteln erst am 29. Mai (15 Uhr, ebenfalls Hoheluft) den Hamburger Pokalsieger, dann trifft Titelverteidiger FC St. Pauli auf den SC Victoria. FH