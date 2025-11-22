Sechs Gegentore, Elfer verschossen: Altona 93 geht in Meppen unter!

Durch die vierte Niederlage in Folge bleibt Altona 93 auf einem Regionalliga-Abstiegsplatz. Beim Spitzenteam SV Meppen wäre aber mehr drin gewesen als das am Ende deutliche 1:6 (0:3). Denn im Emsland ging es für die Gäste richtig gut los.

Keine Minute war gespielt, da zeigte Julian Bergmann auf den Punkt. Auf den im Meppener Strafraum, wo ein Altonaer regelwidrig zu Fall gebracht worden war. Die große Elfmeter-Chance, die ein Spektakel wie beim 4:4 im Hinspiel einleiten könnte? Von wegen! Rasmus Tobinski (2.) scheiterte mit seinem Strafstoß an Meppens Keeper Julius Pünt.

Ulbricht-Doppelpack für Meppen

Wie an vielen anderen Fußball-Standorten schwiegen auch die Meppen-Fans aus Protest gegen Pläne der Innenministerkonferenz in den ersten zwölf Minuten – um sich dann umso lauter zu melden. Luis Sprekelmeyer (13.) stand vor seinem vermeintlichen Tor noch im Abseits, aber kurz darauf ließ Oliver Schmitt (14.) AFC-Keeper Dennis Lohmann keine Chance und traf zum 1:0 für die Emsländer.

Gianluca Przondziono (28.) hatte den Ausgleich auf dem Fuß, auch er fand in Pünt seinen Meister. Noch vor der Pause machte der Doppelpack eines ehemaligen St. Paulianers alles klar. Julian Ulbricht (37.) traf zum 2:0, danach brach das Unheil vollends über die Altonaer herein. Lohmann nahm einen Rückpass mit den Händen auf – indirekter Freistoß für Meppen, den wiederum Ulbricht (41.) zum 3:0-Pausenstand versenkte.

Fedl-Eigentor bringt Altona auf die Anzeigetafel

Nach dem Seitenwechsel ergab sich dasselbe Bild: Meppen schraubte seinen Vorsprung durch Thorben Deters (51.) und Schmitt (56.) auf 5:0, ehe auch Altona passenderweise durch ein Eigentor auf die Anzeigetafel kam: Nach einem Angriff von Przondziono lenkte Jonas Fedl (67.) eine Rettungstat von Pünt ins eigene Netz.

Der Schlusspunkt war das noch nicht, Simon Engelmann (83.) machte für die Gastgeber das halbe Dutzend voll. Mit dem Kantersieg setzte sich Meppen an die Tabellenspitze, Altona hingegen bleibt Vorletzter – nur St. Paulis U23 liegt hinter der Elf von Andreas Bergmann.

Eben dieser braun-Weiße Nachwuchs hatte bei Werder Bremen II sehr viel Pech und verlor nach langer 1:0-Führung durch zwei Schlussphasen-Treffer noch mit 1:2. Eintracht Norderstedt empfängt am Sonntag (14 Uhr) Phönix Lübeck. Das Spiel der HSV-U21 in Jeddeloh wurde witterungsbedingt abgesagt.