2:0! Altona 93 steigt in die Regionalliga auf

Es ist vollbracht! Altona 93 feiert ein kleines Fußball-Wunder und steigt in die Regionalliga auf! Weil es im Parallelspiel zwischen dem Heider SV und SV Hemelingen keine Sieger gab und keine Tore, konnten die Hamburger durch einen eigenen Erfolg noch auf Rang zwei und damit vorbei am Heider SV rutschen. Altona erfüllte seine Aufgabe auf neutralem Platz in Verden gegen das bereits aufgestiegene Schöningen und gewann mit 2:0 (0:0).

Von Beginn an war klar, dass Altona wollte und Schöningen nicht mehr musste. Während sich das Team von Trainer Andreas Bergmann im ersten Durchgang noch schwertat, wirklich gefährlich vors Tor zu kommen, hatte es nach Wiederanpfiff direkt zwei große Chancen auf die Führung (47., 48.). Am Ende war es ein Handelfmeter, der den Bann brach. Przondziono verwandelte sicher (66.). Danach dezimierten sich die Hamburger nach einer Tätlichkeit von Saibou selbst, auch wenn die Entscheidung sehr hart war (69.).

Schöningen konnte die Schlagzahl aber nicht mehr erhöhen, dafür aber Altona, das durch Tobinski das 2:0 erzielte (88.), als das Parallelspiel, das in Hamburg im Stadion Hoheluft stattfand, bereits abgepfiffen war. Entsprechend groß war der Jubel. Auch nach Abpfif gab es kein Halten mehr. Fans liefen friedlich mit aufs Feld und feierten mit der Mannschaft.

Das Spiel im Liveticker:

Die Fans von Altona 93 laufen mit aufs Feld. Die Spieler liegen sich in den Armen und rutschen über den nassen Rasen. Altona steigt auf!

Abpfiff 2. Halbzeit!

90.+4 Min: Schöningen hat es auf einmal eilig. Tobinski sitzt noch mal und geht vom Feld. Applaus vom Anhang. Starker Auftritt.

90.+2. Min: Es sieht nicht danach aus, als könnte hier noch mal irgendwas anbrennen. Tobinski krampft derweil und nimmt noch mal Sekunden von der Uhr.

90. Min: Die letzte Minute läuft. Ist es die letzte als Oberligist?

88. Min: Toooooooooor für Altona! Jetzt nickt Tobinski ein. Das 2:0. Und das müsste der Aufstieg sein. Wahnsinn!

87. Min: Das Spiel in Hamburg ist aus. Es bleibt beim 0:0. Altona muss das 1:0 hier in Verden nur über die Zeit bringen.

85. Min: Latte! Tobinski scheitert am Querbalken.

84. Min: Das Spiel im Stadion Hoheluft ist tief in der Nachspielzeit.

82. Min: Hemelingen geht im Parallelspiel komplett all-in und so ergeben sich Konterchancen für Heide. Dort ist aber bald Schluss.

80. Min: Im Parallelspiel trifft Heide, aber der Treffer zählt wegen Abseits nicht. Glück für Altona.

79. Min: Hält Altona hier in Unterzahl durch? Bisher macht Schöningen keine Anstalten mehr zu investieren als bisher.

77. Min: Erste echte Chance für Schöningen, aber der Volley geht drüber.

73. Min: Über die Außenmikrofone war zu hören, dass El-Nemr den Schiedsrichter mit dem Wort „Schwuchtel“ beleidigt haben soll.

71. Min: Wenn wir das von hier richtig gesehen haben, sieht auch Pascal El-Nemr die Rote Karte, die mit Krücken auf dem Spielbericht gestanden haben müsste. Auch Bergmann und Co-Trainer Trulsen waren außer sich.

69. Min: Rote Karte für Altona! Saibou und sein Gegenspieler behaken sich, dann schubst Saibou und der Schöninger fällt maximal theatralisch. Sehr harte Entscheidung.

68. Min: Die mitgereisten Hamburger Fans machen jetzt ordentlich Alarm. Durch das 0:0 im Parallelspiel steht Altona nach aktuellem Stand in der Regionalliga. Ein Tor für Heide würde das ändern, ein Tor für Hemelingen nicht.

66. Min: Tor für Altona 93! Przondziono tritt an und verwandelt sicher. 1:0. Stand jetzt ist Altona aufgestiegen.

65. Min: Schöningen blockt eine Flanke mit der Hand. Klare Sache.

65. Min: Elfmeter für Altona!

63. Min: So langsam werden die Rechenschieber herausgeholt. Durch das 0:0 im Parallelspiel würde Altona hier aktuell ein Treffer reichen. Schon bei einem 1:1 an der Hoheluft wäre ein Tor in Verden zu wenig.

62. Min: Wieder Tobinski, wieder per Kopf, wieder vorbei.

60. Min: Düwel setzt sich erneut links durch, wird dann gehalten und stößt seinen Gegenspieler genervt in den Rücken. Dafür bekommt er nur Gelb. Vertretbarkeit an der Grenze.

57. Min: Nächste Unterbrechung wegen einer Verletzung auf Schöninger Seite.

55. Min: Bei Schöningen kommt Harant in die Partie. Niemann kann nicht weitermachen.

48. Min: Das MUSS das 1:0 sein. Karschau setzt sich stark durch und ist dann durch. Sein Versuch geht knapp am linken Pfosten vorbei.

47. Min: Ampofo setzt sich stark durch und kommt dann frei zum Schuss, aber der Abschluss ist zu schwach. Dicke Chance.

46. Min: Der am Ende der ersten Halbzeit behandelte Tobinski kann übrigens weitermachen.

46. Min: Der Ball rollt wieder!

Anpfiff 2. Halbzeit!

Altonas ist hier die tonangebende Mannschaft, wenngleich der Zug zum Tor gen Ende des ersten Durchgangs abgenommen hat. Das bereits aufgestiegene Schöningen investiert hier nicht allzu viel, muss es ja auch nicht. Trotz der Überlegenheit fehlt dem Team von Trainer Bergmann die letzte Durchschlagskraft vor dem Tor. Durch das 0:0 im Parallelspiel ist aber weiterhin alles möglich.

Abpfiff 1. Halbzeit!

45.+2 Min: Hier geht nicht mehr viel bis zur Pause.

42. Min: Im Stadion Hoheluft ist bereits Halbzeit. Es steht wie in Verden 0:0.

41. Min: Tobinski bleibt nach einem Zweikampf liegen und hält sich das Knie. Auf den ersten Blick sah es so aus, als sei sein Gegenspieler unglücklich auf sein Knie gefallen.

38. Min: Immer wieder geht es über Altonas linke Seite. Düwel ist der Aktivposten.

31. Min: Puh. Das war knapp. Fast ein Eigentor von Schöningen.

30. Min: Im Parallelspiel steht es übrigens weiterhin 0:0.

27. Min: Fernschuss von Altonas Düwel, aber weit vorbei.

22. Min: Der Druck wird nochmals erhöht. Aber es fehlt die letzte Genauigkeit, obwohl Altonas nun auch häufiger in den gegnerischen Strafraum vordringt.

20. Min: Altonas Schlussmann Lohmann hat das erste Mal die Hände am Ball, als ein Fernschuss mit 9,5 Km/h mittig auf ihn zurollt.

19. Min: Altona hat hier weiterhin klar die Oberhand und auch eine Vielzahl an Abschlüssen. Die ganz dicke Chance gab es aber noch nicht. Schöningen macht hier bisher einfach nur mit.

15. Min: Nächste Kopfballchance für Altona nach einem Freistoß. Wieder daneben.

12. Min: Erste Annäherung von Schöningen, ebenfalls per Kopf. Aber drüber.

9. Min: Wieder Altona! Wieder Tobinski. Erneut trifft der Stürmer seinen Kopfball nicht optimal und der Ball hoppelt neben das Tor.

4. Min: Munterer Beginn der Hamburger. Eine Flanke segelt durch den Fünfer, aber findet keinen Abnehmer. Da war mehr drin.

3. Min: Nächster Versuch. Nach einem erneuten langen Einwurf landet der zweite Ball bei Przondziono, der aber geblockt wird.

2. Min: Erste Annäherung von Altona. Weiter Einwurf auf Torjäger Tobinski, aber der Kapitän trifft den Kopfball nicht wirklich.

1. Min: Altona stößt an und spielt in weißen Trikots von links nach rechts.