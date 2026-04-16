Sebastian Hertner: Der tragische Tod des Hamburger Oberliga-Profis (†34)

Diese Nachricht setzte den Hamburger Amateur-Fußball unter Schock. Kurz vor Weihnachten 2025 verunglückte Sebastian Hertner im Skiurlaub in Montenegro tödlich, stürzte 70 Meter in die Tiefe. Der langjährige Profi in der 2. Bundesliga, der inzwischen beim ETSV in der Oberliga spielte, war zu diesem Zeitpunkt gerade mal 34 Jahre alt. Seine Ehefrau sah den tragischen Unfall mit an und überlebte ihn verletzt. Doch auch nach seinem Tod bleibt Hertner in Hamburgs Amateurfußball präsent. Bis heute erinnert der ETSV an seinen verstorbenen Kapitän – zuletzt mit einer besonderen Geste im Pokalspiel gegen Eintracht Norderstedt. Die MOPO erzählt im Rahmen einer Porträt-Reihe über Hamburger Fußball-Profis seine Geschichte.

Hertner, geboren in Leonberg bei Stuttgart, spielt zwischen 2009 und 2022 viele Jahre Fußball auf Profi-Niveau. In der 2. Bundesliga läuft der Innenverteidiger für den TSV 1860 München, den FC Erzgebirge Aue und den SV Darmstadt 98 auf. Außerdem spielt er für den VfB Stuttgart II, den VfB Lübeck und Türkgücü München in der 3. Liga. Auch in der U18- und U19-Nationalmannschaft des DFB bestreitet er mehrere Partien. Hertner macht mehr als 200 Profi-Spiele, bevor er seine Karriere in der Oberliga Hamburg ausklingen lässt.

Sebastian Hertner spielt bei Teutonia 05 und beim ETSV

Zunächst spielt der ambitionierte Abwehrspieler zwei Jahre lang für Teutonia 05, ehe er zum Eisenbahn-Klub ETSV wechselt. In der Saison 2025/26 ist Hertner dort sogar Kapitän und gehört zu den Führungsspielern einer Mannschaft, die eine herausragende Hinrunde spielt und um den Aufstieg in die Regionalliga kämpft. Leider wird er nach der Winterpause nicht mehr auf den Platz zurückkehren können.

Für die deutsche U18- und U19-Nationalmannschaft trug Hertner sogar mehrfach das DFB-Trikot. WITTERS Für die deutsche U18- und U19-Nationalmannschaft trug Hertner sogar mehrfach das DFB-Trikot.

Kurz vor Weihnachten reist Hertner mit seiner Ehefrau in den Skiurlaub nach Montenegro. Er urlaubt in Zabljak, einer Kleinstadt im Norden des Landes (rund 2000 Einwohner), die als Tourismus-Hotspot gilt. Am 20. Dezember 2025 fährt das Ehepaar dann ins nahegelegene Skizentrum Savin Kuk im Durmitor-Gebirge. Ein beliebtes Ski-Gebiet, in dem zu dieser Zeit Hochsaison herrscht.

Tragischer Tod: Hertner stürzt 70 Meter in die Tiefe

Als die beiden mit einem Sessellift auf den Gipfel fahren, ereignet sich aus ungeklärten Gründen ein tragischer Unfall. Zwei Doppelsessel des Lifts rutschen ineinander und verhaken sich. Durch die Kollision stürzt Hertner rund 70 Meter in die Tiefe. Er überlebt den Aufprall nicht und stirbt noch an der Unfallstelle. Seine 30 Jahre alte Ehefrau wird bei dem Zusammenprall der Lifts eingeklemmt und muss den Tod mit ansehen. Sie wird später von Rettungskräften jedoch geborgen und überlebt mit Verletzungen.

Hertner reiste gerne und viel, zuletzt hier im Sommer 2025 in Marokko. Instagram/sebastianhertner Hertner reiste gerne und viel, zuletzt hier im Sommer 2025 in Marokko.

Die Ursache des Unfalls ist ungeklärt, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft dauern an. Drei weitere Urlauber sitzen zudem noch mehrere Stunden in 70 Metern Höhe in ihren Sesseln fest, bis sie von den Helfern gerettet werden können. Auch sie sehen den tödlichen Sturz mutmaßlich mit an. Hertner wird nur 34 Jahre alt.

„Wir bestehen auf einer umfassenden und transparenten Untersuchung, um die Verantwortlichen festzustellen.“ Rados Zugic, Bürgermeister der Gemeinde Zabljak, über den tödlichen Unfall

Erst drei Tage nach dem Unglück wird bekannt, dass es sich bei dem tödlich verunglückten Urlauber um Hertner handelt. Die Nachricht löst Bestürzung im gesamten Hamburger Amateur-Fußball aus. Zahlreiche Profis und Ex-Profis, darunter Timo Hildebrandt (VfB Stuttgart), Martin Harnik (TuS Dassendorf), Fabio Baldé (HSV), Nick Schmidt (FC St. Pauli), Ersin Zehir (ehemals St. Pauli) oder HSV-Co-Trainer Richard Krohn, sprechen ihr Beileid aus. Auch andere Vereine wie Hertha BSC und der VfB Lübeck sowie natürlich all seine Ex-Klubs und zahlreiche Hamburger Amateur-Teams drücken ihr Beileid aus.

ETSV reagiert auf den Tod emotional bei Instagram

Auch der ETSV meldet sich am Tag des Bekanntwerdens zu Wort. „Mit großer Trauer müssen wir heute bekannt geben, dass unser Kapitän Sebastian Hertner im Urlaub tödlich verunglückt ist. Wir sind fassungslos und unendlich traurig. Unser Mitgefühl gehört seiner Familie und seinen Angehörigen. Ruhe in Frieden Sebastian“, schreibt der Verein bei Instagram. Darunter sammeln sich Hunderte Kommentare, in denen Nutzer ihr Mitgefühl ausdrücken.

Genau eine Woche vor dem tödlichen Unfall steht Hertner noch für den ETSV auf dem Feld. Im ersten Spiel nach der Winterpause im März 2026 trägt die Mannschaft dann Trauerflor für ihren verstorbenen Kapitän. Besonders emotional wird der 2:1-Sieg gegen Eintracht Norderstedt im Pokal-Viertelfinale am 11. März – Erolind Krasniqi erzielt beide Tore für den ETSV und widmet Hertner den Doppelpack. Beim Jubel hält er ein Trikot des verstorbenen Spielers hoch und zeigt in den Himmel.

„Der Sieg ist für ihn. Wir lieben ihn. Wir vermissen ihn. Das tut schon sehr weh, dass er heute nicht dabei ist, aber ich glaube, uns hat das richtig gut getan. Ich hoffe, dass er heute mit einem Lächeln auf uns schaut.“ Erolind Krasniqi vom ETSV nach seinen beiden Toren im Pokal-Viertelfinale über Hertner

Auf der Kapitänsbinde des ETSV, die jetzt ein anderer Spieler tragen muss, stehen nun die Worte: „Du hast uns geführt, wir tragen dich. 23.“ Es ist die Rückennummer von Hertner, die nicht neu vergeben wurde. Der Eisenbahn-Klub trägt seinen früheren Kapitän auch nach dem Tod weiter ganz nah bei sich.