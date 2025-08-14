mopo plus logo
Elard Ostermann gibt Anweisungen im Training

Feilen an der Sensation: Trainer Elard Ostermann instruiert seine Abwehrspieler – mit einer Taktiktafel, die der Kamera verborgen bleibt. Foto: WITTERS

paidPokal-Kracher am Millerntor: Norderstedt setzt auf die Red Hot Chili Peppers

Wie macht man ein Auswärtsspiel zum Heimspiel? Weil das eigene Stadion baufällig und auch nicht groß genug ist, tritt Eintracht Norderstedt am Samstag im DFB-Pokal beim FC St. Pauli an. Offiziell ein Heimspiel am Millerntor, doch nur wenige der Anwesenden werden zur Eintracht halten. Das macht die ohnehin große Aufgabe für den Regionalligisten noch schwieriger. Helfen sollen eine starke Abwehr – und die Red Hot Chili Peppers.

