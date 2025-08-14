Wie macht man ein Auswärtsspiel zum Heimspiel? Weil das eigene Stadion baufällig und auch nicht groß genug ist, tritt Eintracht Norderstedt am Samstag im DFB-Pokal beim FC St. Pauli an. Offiziell ein Heimspiel am Millerntor, doch nur wenige der Anwesenden werden zur Eintracht halten. Das macht die ohnehin große Aufgabe für den Regionalligisten noch schwieriger. Helfen sollen eine starke Abwehr – und die Red Hot Chili Peppers.



