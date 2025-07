Ein Highlight mit Nachschlag – das sind die Derby-Favoriten

Wenn am Sonntag um 15.43 Uhr die Boxentüren aufspringen, ist das der Startschuss für das Highlight des deutschen Galopp-Sports. Beim 156. Deutschen Derby in Hamburg-Horn gehört Delgardo zu den Favoriten. Der von Andreas Wöhler trainierte Hengst hat in diesem Jahr schon in Köln und Düsseldorf triumphiert und dabei 24.000 Euro Preisgeld erlaufen.

In Hamburg geht es um weit größere Summen. Der Sieger erhält 250.000 Euro, das Gesamt-Preisgeld liegt bei 650.000 Euro. Die größte Konkurrenz für Delgardo kommt laut Buchmachern aus Irland (Convergent) und Großbritannien (Lady Charlotte). Die ebenfalls von Wöhler trainierte Stute gewann zuletzt in Hannover und Hoppegarten.

Nach dem Derby gibt es in Horn am Montag und Dienstag noch zwei weitere Renntage, den Abschluss bildet das beliebte Seejagd-Rennen.