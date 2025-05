Oberliga-Showdown! Entscheidungs-Spiel um die Hamburger Meisterschaft?

Showdown in Oberliga! Am Freitagabend (beide Spiele 19 Uhr, gemeinsamer Liveticker auf MOPO.de) entscheidet sich, wer Hamburger Meister wird – oder auch noch nicht.

So könnte es zum Beispiel kommen: Martin Harnik schießt mit dem Schlusspfiff das 5:0 gegen Harksheide. Danach schauen der Spielertrainer und seine Dassendorfer auf ihre Telefone, ob es beim Remis zwischen Gatstgeber ETSV und Altona 93 bleibt. Dann köpft Rasmus Tobinski doch noch das 3:2 für Altona – und es gäbe eventuell ein Problem.

Altona 93 und Dassendorf im Fernduell um Oberliga-Titel

Denn der AFC (aktuell 79 Punkte, 94:29 Tore) und Dassendorf (aktuell 79 Punkte, 92:31 Tore) wären punkt- und torgleich, Hamburgs Meister müsste laut Spielordnung des Hamburger Fußball-Verbands in einem Entscheidungsspiel ermittelt werden.

Die Durchführungsbestimmungen des Verbands lassen aber auch den direkten Vergleich als Entscheidungskriterium zu, in dem Altona 93 die Nase vorn hätte. Das (vor)letzte Wort hat der HFV-Spielausschuss, dessen Entscheidungen in der Vergangenheit aber auch schon nach Klagedrohungen revidiert wurden. Es bleibt zu hoffen, dass die Meisterschaftsfrage auf den beiden Plätzen am Mittleren Landweg und am Wendelweg entschieden wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Termine und Gegner: Das ist Altonas Weg in die Regionalliga

Für ein Entscheidungsspiel bliebe jedenfalls kaum Zeit, denn Altona spielt ab dem 28. Mai um den Aufstieg in die Regionalliga – wofür der Klub übrigens eine Lizenz mit „teilweise erheblichen Auflagen im baulichen Bereich“ erhielt.