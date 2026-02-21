Eis, Schnee und Regen haben den Amateurfußball fest im Griff. Auch am Wochenende finden in Hamburg keine Spiele statt, langsam wird die Zeit bis zum Saisonende knapp. „Das wird ein absolut knackiges Programm“, sagt Marius Nitsch, Trainer des Oberliga-Fünften USC Paloma. Seine „Tauben“ sollen bis Mitte Mai noch 16 Punktspiele bestreiten, außerdem stehen die Barmbeker im Viertelfinale des Landespokals – macht bis zu drei weitere Partien.



