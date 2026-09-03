32 Minuten hielten sie gegen Borussia Dortmund die Null – und dürfen sich nun über wesentlich höhere Zahlen freuen. HEBC-Präsident Konstantin Zimmermann verriet der MOPO, wie der Verein den Geldsegen aus dem DFB-Pokal nutzen will.

Nach dem rauschenden Fest braucht es nüchterne Geduld. Die Kicker von HEBC ließen sich nach ihrem achtbaren 0:5 gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal vor mehr als 45.000 Zuschauern feiern – und blieben nach ihrem „Jahrhundertspiel“ mit Freunden und Verwandten noch bis vier Uhr nachts im Volksparkstadion. Wie viel finanziell vom Pokal-Abenteuer übrig bleibt, wissen die Eimsbütteler aber erst nach allen Abrechnungen „in zwei, drei Wochen“, wie Vereinschef Zimmermann taxiert.

HEBC-Trainer Obloch hofft auf Kunstrasen

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Es war kein Millionenspiel, aber ein Halbmillionenspiel wohl schon. Antrittsprämie und Rekordbesuch dürften für einen mittleren sechsstelligen Betrag sorgen, den der Oberliga-Klub gut gebrauchen kann. Im November beginnt die Kernsanierung des in die Jahre gekommenen Klubheims, mit den Pokaleinnahmen kann HEBC den Viertelmillionen-Kredit absichern. Neben der Sanierung erfolgt auch ein Anbau aus Holz, der mit Wärmepumpe und Solaranlage ausgestattet wird. Dann gibt es auch mehr Kabinen und einen Physiotherapie-Raum.

Waldemar Anton gegen Eimsbüttels Fabian Lemke und Jorma Eggers (v.l.) WITTERS

Rund 500 Kinder und Jugendliche kicken an der Tornquiststraße. Zum Ausweichen steht nur ein weiterer Grandplatz zur Verfügung. Diesen durch Kunstrasen zu ersetzen, würde die Möglichkeiten deutlich erhöhen – auch für die Pokalhelden selbst. „Ein zweiter Kunstrasen wäre sensationell, dann müssten wir nicht mehr auf nur einer Platzhälfte trainieren“, schildert Coach Philipp Obloch den derzeitigen Engpass.

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Reichweite aus dem DFB-Pokal soll dem Verein helfen

Ein neuer Kunstrasen kostet etwa 850.000 Euro, hier ist der Verein also nach wie vor auf städtische Unterstützung angewiesen. Der Pokal-Auftritt gegen den Champions-League-Klub hat den Bekanntheitsgrad des Stadtteilvereins massiv gesteigert. „Die Reichweite hilft dem Verein enorm“, schätzt Kapitän Janek Wrede. Zimmermann hofft darauf, dass sich die eine oder andere Tür öffnet – und dass auch mehr Jugendtrainer den Weg zum „Verein zwischen den Häusern“ finden, der sich inmitten enger Bebauung Platz schaffen will.

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Abgesehen von den Zukunftsfragen war das Pokalspiel natürlich auch ein wohl einmaliges Abenteuer. „Die Vorbereitung auf dieses Spiel waren zwei Monate krasse Anstrengung“, sagte Stürmer Tjorven Köhler nach dem Abpfiff und atmete kräftig durch: „Jetzt kann man sich auch wieder auf andere Dinge im Leben fokussieren.“

Zum Beispiel aufs nächste Punktspiel am Sonntag (14 Uhr) in Buchholz. Kapitän Wrede wusste schon nach Abpfiff: „Nun geht es in der Oberliga weiter. Und das ist unsere persönliche Champions League.“