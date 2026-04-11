Nach Bergmann-Aus: Altona 93 verliert trotz Führung in Schöningen

Nach fast sechs Jahren im Amt hatte Andreas Bergmann unter der Woche seinen Trainerposten bei Altona 93 räumen müssen – ein womöglich letzter Impuls im Kampf um den Klassenerhalt in der Regionalliga Nord. Unter dem Interims-Duo André Trulsen und Olaf Rosenthal gab es im Keller-Duell beim Mitaufsteiger FSV Schöningen allerdings trotz Führung eine 2:3-Niederlage. Die Hoffnung auf die Rettung schwindet somit mehr und mehr.

Trist wie die Atmosphäre im weitläufigen Elmstadion im niedersächsischen Schöningen, das an der Grenze zu Sachsen-Anhalt liegt, war der Beginn der Partie aus der Sicht von Altona 93: Fast ungestört im Strafraum konnte Ayhan Cankor zum 1:0 für die Gastgeber einschieben. Der frühe Schock!

Der AFC, der von rund 150 Fans (mit Bergmann–Dankes-Banner) begleitet wurde, brauchte eine Weile, um sich davon zu erholen – und schlug dann doppelt zu. Erst erzielte Mittelfeld-Abräumer Minou Tsimba-Eggers mit einem satten Schuss aus rund 20 Metern den Ausgleich (30.). Und dann traf der im Winter aus Flensburg geholte Torjäger Moritz Göttel mit seinem fünften Treffer für Altona 93 zur 2:1-Führung der Hamburger. Einen Ball aus der Luft nahm er dabei aus kurzer Distanz direkt und legte ihn gezielt ins lange Eck.

Regionalliga Nord: Altona 93 verliert in Schöningen

Riesen-Jubel und die Halbzeitführung. Allerdings konnte Schöningens Brian Behrendt nach einem Freistoß per Kopf zum 2:2 ausgleichen (54.). Altona 93 stellte die Offensivbemühungen fast komplett ein, die Niedersachsen, gegen die man das entscheidende Spiel zum Aufstieg gewonnen hatte, wollten den Sieg mehr – und bekamen ihn.

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Das bittere Ende für Altona 93: Ousman Touray köpfte das Spielgerät aus kurzer Distanz zunächst an die Latte und staubte dann ebenfalls per Kopf zum 3:2 für den Tabellen-13. ab (85.)!

Der AFC hätte in der Tabelle klettern können, bleibt nun aber mit 19 Punkten Letzter der Regionalliga Nord. Das rettende Ufer bleibt somit mindestens fünf Zähler entfernt. Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) geht es an der heimischen Adolf-Jäger-Kampfbahn gegen den Vierten VfB Oldenburg weiter. In der aktuellen Situation helfen Altona 93 nur noch Siege.