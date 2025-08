Alles neu in Ottensen! Nach dem Abstieg aus der Regionalliga wagt der FC Teutonia 05 einen Neuanfang in der Oberliga Hamburg. Neben einem komplett veränderten Kader ist auch der Trainer an der Kreuzkirche ein Neuer. Mehdi Saeedi-Madani hat eine schwere Aufgabe vor sich, aber auch ein klares Ziel vor Augen: den Klassenerhalt.