Nach Abstieg in die Oberliga: Altona 93 holt Meistertrainer

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga Nord war bereits klar, dass ein neuer Trainer Altona 93 in der Oberliga Hamburg übernehmen soll. Die Wahl fiel nun auf Meistercoach Jan-Philipp Rose.

Der 40-jährige Rose, der seinen Co-Trainer Hubertus Reinecke mitbringt, hat in der vergangenen Saison den ETSV zur Hamburger Meisterschaft geführt. Null soll er Altona 93 zurück in die 4. Liga bringen.

Altona 93: Jan-Philipp Rose wird neuer Trainer

Die Auswahl für die Nachfolge von André Trulsen scheint groß gewesen zu sein. „Es ehrt mich sehr, dass wir über 50 Trainer-Bewerbungen hatten. Das zeigt auch, dass wir es nicht ganz verkehrt machen“, hatte AFC-Präsident Ragnar Törber nach dem letzten Saisonspiel gesagt. „Wir werden sofort wieder angreifen. Wir wollen nächstes Jahr wieder Regio spielen. Da muss man jetzt zwölf Monate warten und dann geht es weiter.“

Der neue Trainer des AFC ist schon voller Vorfreude. Gegenüber „fussifreunde.de“ sagte Rose: „Ich hatte schon bei den ersten Gesprächen sofort ein richtig gutes Bauchgefühl und freue mich total auf die neue Aufgabe und Herausforderung.“ Als Hauptkonkurrent um den Regionalliga-Aufstieg gilt Mit-Absteiger FC St. Pauli II.