MOPO-Redakteur Robin Meyer zeigt einem Kind die Gelbe Karte

MOPO-Redakteur Robin Meyer (26) hat selbst einen Schiedsrichter-Lehrgang in Hamburg absolviert. Foto: hfr/Doro Roth

paidMOPO-Redakteur wurde Fußball-Schiri: So schnell ist das in Hamburg möglich

Beleidigungen, Hass und Drohungen gegen Fußball-Schiedsrichter haben – besonders im Amateurbereich – stark zugenommen in den vergangenen Jahren. Die Konsequenz: Immer weniger Menschen möchten Schiedsrichter werden, es fehlen an jedem Wochenende Tausende Referees auf den deutschen Fußballplätzen. Dabei ist der Weg zum Schiri-Schein gar nicht weit – in Hamburg kann man fast jede Woche Unparteiischer werden. MOPO-Redakteur Robin Meyer hat selbst einen Schiedsrichter-Lehrgang beim HSV durchlaufen und gibt Einblicke, wie man in nur wenigen Tagen Schiri werden und seine eigenen Spiele pfeifen kann.

