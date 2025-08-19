Beleidigungen, Hass und Drohungen gegen Fußball-Schiedsrichter haben – besonders im Amateurbereich – stark zugenommen in den vergangenen Jahren. Die Konsequenz: Immer weniger Menschen möchten Schiedsrichter werden, es fehlen an jedem Wochenende Tausende Referees auf den deutschen Fußballplätzen. Dabei ist der Weg zum Schiri-Schein gar nicht weit – in Hamburg kann man fast jede Woche Unparteiischer werden. MOPO-Redakteur Robin Meyer hat selbst einen Schiedsrichter-Lehrgang beim HSV durchlaufen und gibt Einblicke, wie man in nur wenigen Tagen Schiri werden und seine eigenen Spiele pfeifen kann.



