In der Hamburger Oberliga: Harnik glänzt bei Max Kruses Dassendorf-Debüt

Ex-Nationalspieler Max Kruse hat ein erfolgreiches Debüt bei der TuS Dassendorf in der Hamburger Oberliga gefeiert. Der 37-Jährige wurde beim 4:1-Heimsieg seines neuen Klubs gegen den TSV Buchholz 08 eingewechselt. Dreifacher Torschütze der Gastgeber war Ex-HSV–Profi Martin Harnik. Mit dem 38-Jährigen hatte Kruse einst in der Jugend des SC Vier- und Marschlande und später bei den Profis von Werder Bremen gemeinsam gespielt.

Während Harnik die Dassendorfer als Kapitän auf das Feld führte, nahm Max Kruse mit der Rücknummer 99 zunächst auf der Auswechselbank Platz. Bei einem Dassendorfer Dreierwechsel zu Beginn der zweiten Hälfte beorderte TuS-Trainer Özden Kocadal dann Kruse auf den nur schwer zu bespielenden Rasen. Gleichzeitig verließ Harnik das Feld. Ein Kopfball und ein weiterer Abschluss Kruses verfehlten das Tor der Gäste aus der Nordheide aber klar.

Max Kruse „ist ein geiler Typ, sehr sympathisch“

Das erste gemeinsame Pflichtspiel der beiden Ex-Profis für die TuS lässt also noch auf sich warten. Nächste Gelegenheit dazu wäre am 15. März beim Auswärtsspiel gegen den abstiegsbedrohten FC Türkiye. Für Max Kruse war es eine Rückkehr in die Oberliga Hamburg. Vor über 15 Jahren hatte er für die zweite Mannschaft des FC St. Pauli ebenfalls ein Oberliga-Spiel bestritten, auch damals hieß der Gegner beim 6:1-Sieg Buchholz 08.

In seinem neuen Team ist Kruse derweil gut angekommen. „Er ist ein geiler Typ, sehr sympathisch“, sagte der verletzte Dassendorfer Spieler Colin Haupt, der den Livestream des Hamburger Fußballverbands mit kommentierte.

Der 14-fache Nationalspieler Max Kruse hatte seine Profikarriere Ende 2023 beim SC Paderborn in der 2. Bundesliga beendet. Seit April 2024 spielt er für den Berliner Bezirksligisten Al-Dersimspor II. Aufgrund der Entfernung zwischen der Hauptstadt und Dassendorf kann er für beide Teams antreten. (dpa/trh)