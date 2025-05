Liveticker zum Oberliga-Finale: Altona oder Dassendorf – wer wird Hamburger Meister?

Wer wird Meister in der Oberliga Hamburg? Diese Frage wird sich am Freitagabend nach einem spannenden Saisonendspurt klären – jedenfalls aller Voraussicht nach. Sollte Verfolger Dassendorf am letzten Spieltag allerdings ebenso wie Tabellenführer Altona 93 gewinnen und dabei vier Tore gutmachen, dann droht ein Regelchaos. Wieso die Konstellation so kompliziert ist, lesen Sie hier. Im doppelten Liveticker der MOPO verpassen Sie derweil keine wichtige Szene im Meisterrennen – weder von Altonas Gastspiel beim ETSV noch von Dassendorfs Aufeinandertreffen mit Harksheide.

Hoffen wir mal, dass uns heute Abend und in den kommenden Tagen ein solches Wirrwarr erspart bleibt und Hamburgs Oberliga auf gewohntem Wege ihren Meister findet.

Im eher unwahrscheinlich, aber durchaus möglichen Fall, dass Dassendorf just vier Treffer aufholt, also beispielsweise bei einem Altonaer 2:0-Sieg selbst mit 6:0 gewinnt, herrscht Punkt- und Torgleichheit. Was dann passiert, ist nicht ganz klar. Laut Spielordnung des Hamburger Fußball-Verbands (HFV) müsste der Meister in einem Entscheidungsspiel ermittelt werden. Die Durchführungsbestimmungen des Verbands lassen aber auch den direkten Vergleich als Entscheidungskriterium zu, der zugunsten Altonas ausfiele (2:1, 2:2). Das (vor-)letzte Wort hätte der HFV-Spielausschuss, dessen Entscheidungen in der Vergangenheit aber auch schon nach Klagedrohungen revidiert wurden.

Zur Tabellenkonstellation: Altona steht mit 79 Punkten und einer Tordifferenz von +65 (Torverhältnis: 94:29) auf dem ersten Rang, Dassendorf hat ebenso viele Punkte einsammeln können, aber eine um vier Treffer schlechtere Tordifferenz (+61, Torverhältnis: 92:31). Sollten also beide Mannschaften gewinnen, geht es für den Verfolger darum, möglichst viel fürs Torverhältnis zu tun.

Am Freitag wird die Mannschaft von AFC-Trainer Andreas Bergmann daran allerdings noch nicht allzu viele Gedanken verschwenden. Zunächst einmal gilt es für sie, ihren Spitzenplatz am letzten Spieltag zu verteidigen. Um 19 Uhr beginnt ihr Spiel beim fünftplatzierten ETSV Hamburg. Dassendorf empfängt zeitgleich Tura Harksheide, das auf Platz 14 steht und den Klassenerhalt bereits sicher hat.

Start der Playoffs ist für den AFC am 28. Mai zu Hause gegen den Bremer SV, anschließend geht es gegen die Vertreter aus Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Alles zum Prozedere in der Aufstiegsrunde lesen Sie hier.

Es geht dabei zwar um Platz eins, nicht aber um den Aufstieg beziehungsweise die Qualifikation für die Aufstiegsrunde. Dassendorf nimmt daran traditionell nicht teil, will gar nicht hoch in die Regionalliga – Altona dagegen sehr wohl. Zumindest für die Playoffs sind die Altonaer auch schon qualifiziert, weil ihnen selbst beim Verpassen des Meistertitels niemand mehr Platz zwei nehmen kann.

Herzlichen Willkommen im MOPO-Liveticker zum Saisonfinale in der Oberliga Hamburg. Am Freitagabend kämpfen Altona 93 und die TuS Dassendorf parallel um den Titel in Hamburgs höchster Amateurspielklasse. Anpfiff ist um 19 Uhr.