Hinter dem Oberliga-Klub HEBC aus Eimsbüttel liegt eine bewegte Geschichte. Vor ihm liegt nun das Jahrhundert-Spiel gegen Borussia Dortmund.

Keine Angst vor großen Namen. HEBC hat ja selbst welche. „Mein erstes Bundesliga-Spiel war gegen Dortmund“, sagt Jörn Großkopf und lacht: „Ich wurde nach 89 Minuten eingewechselt und habe keinen Ball bekommen, aber die Siegprämie.“ Großkopf steht nicht nur im HEBC-Klubheim, als dem Eimsbütteler Oberliga-Klub am 6. Juni im DFB-Pokal Borussia Dortmund zugelost wird. Er hängt dort auch an der Wand – als Teil der Jahrhundertelf.

Nur Monate, bevor am 22. Oktober 1988 ein Tor von André Golke St. Pauli zum 1:0-Sieg gegen Dortmund reichte, kickte Großkopf noch für den Hamburg-Eimsbütteler Ballspiel-Club, wie HEBC in Langform heißt. „Wir waren geiler, bissiger und haben mit Herz gespielt“, erklärt Großkopf den damaligen Erfolg.

Große Namen spielten schon früher bei HEBC

Anzeige

Drei Jahre HEBC haben ihn vorbereitet auf die 30 Bundesliga-Spiele, die Großkopf mit St. Pauli bestritt. Gerade Bissigkeit ließ sich auf dem Grandplatz an der Tornquiststraße, auf dem seit 2014 Kunstrasen liegt, gut lernen.

Großkopf steht nicht allein, wenn es um spätere Profikicker im HEBC-Dress geht. André Trulsen machte es ihm vor und ging zwei Jahre früher zum FC St. Pauli. Thomas Wolter wurde mit Werder Bremen deutscher Meister, Torwart Heini Kokartis gewann mit den Bremern den DFB-Pokal. Auch Daniel Brückner wuchs bei HEBC auf, ehe ausgerechnet Wolter ihn zum Werder-Nachwuchs holte. In der Bundesliga spielte er dann allerdings für Paderborn. Mit Svenja Cohn, die nach drei Jahren bei HEBC 60 Bundesliga-Spiele für den HSV absolvierte, steht auch eine Fußballerin in der Jahrhundertelf. Ihre Mitspielerin Aferdita Kameraj erreichte das Finale im DFB-Pokal.

Anzeige

Selbst einen Dortmunder Bundesliga-Spieler hat HEBC vorzuweisen. Burghard Rylewicz stürmte in seiner Jugend auf dem Reinmüller und wechselte dann über Oldenburg zum aktuellen Pokalgegner, für den er in der Premieren-Saison 1963/64 elf Erstliga-Spiele machte. Wohl weil die Oldenburger Zwischenzeit zu lang war, hat der 2006 verstorbene Rylewicz es allerdings nicht in die HEBC-Jahrhundertelf geschafft.

Fan-Rekord durch Umzug in den Volkspark

Anzeige

Für die aktuelle Generation ist es ohne Zweifel ein Spiel des Jahrhunderts, das HEBC bevorsteht – zumal die Chance auf einen weiteren Hamburger Pokalsieg nach einem Erstrunden-1:3 gegen Altona 93 bereits vorbei ist. Borussia Dortmund. Achtmal deutscher Meister und regelmäßig in der Champions League zu Gast, die der BVB 1997 gewonnen hat. Die Nachfrage nach Karten war schnell so hoch, dass ein Umzug ins Volksparkstadion beschlossen wurde. Der Rekord von 15.000 Zuschauern, vor denen HEBC 1957 ein Aufstiegsspiel gegen Komet Blankenese bestritt, hat nur noch bis Dienstag Bestand. Als die Mannschaft mit Kokartis und Walter „Eier“ Cohrs damals nach ihrem 4:1-Sieg zusammen mit ihren Fans jubelnd von St. Pauli nach Eimsbüttel zog, alarmierten irritierte Bewohner die Polizei – doch die rückte mangels tatsächlicher Gefahrenlage schnell wieder ab.

Aus den späten 1950er- und frühen 1960er-Jahren stammt der bisherige Zuschauer-Rekord von HEBC: 15.000. Er wird am Dienstag gebrochen. WITTERS

Wegen der heimischen Anlage an der Tornquiststraße nennt sich HEBC „der Verein zwischen den Häusern“. Wenn die Bäume im Herbst kahl werden, können die Anwohner an drei von vier Seiten auf ihren Balkonen oder durchs Fenster verfolgen, was auf dem Reinmüller-Platz vor sich geht. Benannt ist er nach Professor Paul Reinmüller, einem Schuldirektor aus dem 19. Jahrhundert, der gerne Vorlesungen über Jugendpflege hielt.

HEBC will mit Pokal-Prämie das Gelände renovieren

Die heutige Jugend braucht Platz. Rund 500 der 700 HEBC-Mitglieder sind Kinder und Jugendliche, einige Nachwuchsteams kicken in der Oberliga, Platznot herrscht eigentlich immer. Auch das in die Jahre gekommene Klubheim soll renoviert werden – der zu erwartende Pokal-Ertrag im sechsstelligen Bereich kommt da durchaus zur rechten Zeit.

HEBC-Graffiti am Reinmüller-Platz: ein jung gebliebener Verein mit großer Tradition imago images/KBS-Picture

„Die Jubelschreie über das Los haben wir bis hier gehört“, sagt Micha, während er ein Bier aus Dortmund durch den Zapfhahn fließen lässt. Das ist kein Wunder, liegt die Kneipe „1&Dreißig“ doch keine hundert Meter südlich vom HEBC-Klubheim. Schwarz-Gelb dominiert das Interieur, der Laden an der Fruchtallee ist die einzige Borussia-Dortmund-Fankneipe in Hamburg – so gesehen ist das Jahrhundertspiel ein echtes Lokal-Derby.

Brinkhoffs vom Fass, Hövels aus der Flasche – durstigen Dortmund-Fans kann ebenso geholfen werden wie dem Dart-Verein Eimsbüttel, der seine Matches in einem Hinterzimmer austrägt. Als die Borussia im November beim HSV gespielt hat, hätten bis zu 2000 Leute bis draußen auf der Straße gestanden, erzählt Micha und sagt noch: „Toll, dass es zwischen HSV und St. Pauli geduldet ist, eine Dortmund-Kneipe wie das 1&Dreißig zu haben.“

Fachmagazin erteilte HEBC einst eine Rüge

31 ist auch für den HEBC eine bedeutende Zahl. 1931 stieg der Verein in die Groß-Hamburger Oberliga auf und maß sich erstmals mit den stärksten Vereinen der Stadt. Am 24. Januar 1932 kam es zum ersten und bis Dienstag letzten Spiel beim HSV. Das Team um August-Wilhelm Stroebel und Gustav „Gockel“ Glaser, auch sie Teil der Jahrhundertelf, trat jedoch nicht im Volkspark an, sondern im Rothenbaum-Stadion.

Dort gingen die Eimsbütteler mit 1:9 unter. „Gegen den Riesen vom Rothenbaum reichten die Kräfte nicht“, fasste das Fachmagazin „Turnen, Spiel und Sport“ zusammen – und erteilte dem Aufsteiger dann eine Rüge: „Die Mannschaft des HEBC kam im Autobus umgezogen zum Spiel. In einer Besprechung der Vereinsleitungen sollte schleunigst eine Einigung dahin gefunden werden, dass solche Unternehmungen unterbleiben. Es sollte heute selbstverständlich sein, dass kein Geld unnötig ausgegeben wird, dass jungen Leuten nicht Graupen in den Kopf gesetzt werden.“

Am Dienstagabend wird das Volksparkstadion gewiss auch ein wenig lila erscheinen. WITTERS

Dass HEBC bei einem Spiel beim HSV auf dicke Hose macht, erscheint aus heutiger Sicht kurios. Das Jahr in der Eliteklasse blieb vorerst das einzige: Trotz eines 9:0-Kantersiegs gegen St. Pauli Sport steigt HEBC wieder ab.

Hoffnung auf eine Pokal-Überraschung macht ein weiterer Blick in die Geschichte: Im Juni 1953 trat HEBC im norddeutschen Pokal gegen Werder Bremen an und hielt das Spiel vor 3500 Zuschauern bis zur 70. Minute torlos, ehe die Gäste von der Weser doch noch 3:0 gewannen. Es dem Gegner mindestens schwer zu machen, liegt in gewisser Weise in der HEBC‑DNA. Die Eimsbütteler sind es gewohnt, ihre Heimspiele am Sonntagmorgen um 10.45 Uhr zu bestreiten – worüber nicht nur Gäste mit langen Reisewegen aus Buchholz, Pinneberg oder Neugraben klagen. Im DFB-Pokal ist diese Anstoßzeit nicht vorgesehen.

Bezirksamt fiebert mit lila Herz mit

Und auch die Generalprobe fand abends statt: Am Freitag verlor man zu Hause 0:1 gegen Vorwärts-Wacker Billstedt. Ausgerechnet gegen den Finalgegner im Lotto-Pokal, als HEBC durch ein 5:1 das große Los für sich erst möglich machte. Und den Traum, den großen Dortmundern ein Bein zu stellen.

Eimsbüttel ist elektrisiert. Auch das Bezirksamt unterstreicht das. Seit Dienstagabend strahlt ein großes lila Herz als Zeichen der Verbundenheit mit dem Klub durch die Fenster des Amtes – es ist nur eine von vielen Ideen, mit der die „Gute Leude Fabrik“ von Kommunikations-Berater Lars Meier die Stimmung vor dem Jahrhundert-Spiel weiter anheizt.

Jahrhundertelf-Mitglied Großkopf feiert am Samstag 60. Geburtstag. Er ist zu lange Trainer (ein Jahr auch bei HEBC) und zu sehr Realist, um gegen Dortmund auf eine Sensation zu spekulieren. „Für HEBC ist das ein absolutes Zubrot“, sagt Großkopf. Aber schmecken darf dieses Zubrot schon, wenn es nach dem einstigen Stürmer geht: „Auch wenn du in der fünften Liga spielst, kannst du die Stars ärgern. Und das macht richtig Spaß!“