Er hätte eh nicht kommen können. Gianluca Przondziono spielt am Freitagabend (19 Uhr, Griegstraße) mit Altona 93 in der Regionalliga gegen die HSV-U21. Also fehlt er auf dem gleichzeitigen Jahresempfang des Hamburger Fußball-Verbands im Elysée-Hotel. Er fehlt aber auch auf der Shortlist mit fünf Namen, aus der dort – neben vielen weiteren Ehrungen – Hamburgs Fußballer des Jahres gekürt wird. Das wiederum würde keinem Videobeweis standhalten.



