Gianluca Przondziono bejubelt ein Tor für Altona 93

Gianluca Przondziono war in der vergangenen Oberliga-Saison an 25 Treffern für Altona 93 beteiligt. Foto: IMAGO/Niklas Heiden

paidKuriosum bei Fußball-Gala: Hamburgs Bester kann nicht Hamburgs Bester werden

Er hätte eh nicht kommen können. Gianluca Przondziono spielt am Freitagabend (19 Uhr, Griegstraße) mit Altona 93 in der Regionalliga gegen die HSV-U21. Also fehlt er auf dem gleichzeitigen Jahresempfang des Hamburger Fußball-Verbands im Elysée-Hotel. Er fehlt aber auch auf der Shortlist mit fünf Namen, aus der dort – neben vielen weiteren Ehrungen – Hamburgs Fußballer des Jahres gekürt wird. Das wiederum würde keinem Videobeweis standhalten.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

