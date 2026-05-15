Krebskranke Diekmeier-Tochter erfüllt sich beim Spring-Derby „großen Lebenstraum“

Dieser Auftritt ging ans Herz. Große Emotionen auf dem Derby-Platz in Klein Flottbek – und das diesmal abseits der Hauptprüfungen. Wie jedes Jahr sind in Hamburg nicht nur die Profireiter dabei, auch eine Amateur-Tour gehört zum Turnier-Programm. Am Freitag startete dort erstmals Delani Diekmeier. Die krebskranke Tochter von Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier erfüllte sich einen großen Lebenstraum.

Anfang 2025 hatte die Familie Diekmeier die erschütternde Diagnose bekommen: Bei Delani, der ältesten von vier Kindern, wurde eine seltene und aggressive Krebserkrankung festgestellt. Im Sommer 2025 schätzten die Ärzte ihre Überlebenschancen nur noch auf fünf Prozent. Trotz mehrerer Operationen und Therapien hat sich an dieser Prognose nichts geändert. Doch die Lebensfreude lässt sich Delani nicht nehmen.

Für Delani ist der Reitsport die große Leidenschaft

Äußerlich ist der erst 15-Jährigen die schwere Erkrankung nicht anzusehen. Soweit ihr Zustand es zulässt, versucht sie, das Leben zu genießen. Dazu gehört auch ihre große Leidenschaft: der Reitsport. An zahlreichen Springprüfungen hat Delani bereits erfolgreich teilgenommen. Ein Start auf dem Derby-Platz in Klein Flottbek mit internationalen Teillnehmerfeld gehörte immer zu ihren großen Zielen. Schon 2025 wollte sie eigentlich dabei sein, doch ihr Zustand ließ das damals nicht zu.

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Jetzt wurde der Traum erfüllt. Die komplette Diekmeier-Familie reiste am Donnerstag nach Hamburg. Dass Mutter Dana und Vater Dennis sich nach 16 Jahren Ehe gerade getrennt haben, spielte bei der Reise in den Norden keine Rolle. Nur Delani stand im Mittelpunkt. „Es ist ein sehr besonderer Moment“, sagte Dana Diekmeier zur MOPO. „Wir waren früher immer als Zuschauer hier. Mit der Teilnahme erfüllt sich Delani einen großen Lebenstraum.“

Viel Unterstüzung für Delani bei der Derby-Premiere

Gleich mit zwei Pferden ging Delani früh morgens am Freitag in der kleinen Amateur-Tour (Sprünge über 1,15 Meter) an den Start. Nicht nur die Familie drückte ihr auf der Tribüne die Daumen. Auch Freunde wie die Schauspielerin Rhea Harder-Vennewald wollten diesen besonderen und emotionalen Moment miterleben. Im ersten Ritt auf „Delvaro Deluxe“ gab es einen kleinen Flüchtigkeitsfehler. Beim zweiten Start auf „Cor D’amour 4“ waren es zwei Abwürfe. Kein schlechtes Ergebnis für ihr erstes Turnier auf Rasen – auch wenn sie selbst damit nicht zufrieden war.

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„Sie hat einen sehr hohen sportlichen Ehrgeiz“, so Dana Diekmeier, die wie Dennis und der Rest der Familie vor allem „stolz“ auf Delanis Derby-Premiere war. Am Samstag (ab 8 Uhr) gibt es die Fortsetzung. Dann sitzt die 15-Jährige erneut bei der Amateur-Tour in Klein Flottbek im Sattel – wieder mit viel Unterstützung von der Tribüne.