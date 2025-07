Er hat schon überall gespielt, nur nicht in Bayern. Jetzt will Marcell Sobotta nach längerer Verletzungspause dazu beitragen, dass Aufsteiger Altona 93 sich in der Regionalliga etabliert. Am Samstag (15.30 Uhr, Griegstraße) geht es gleich gegen seinen Ex-Klub Eintracht Norderstedt. Was der Ex. St. Paulianer sich vorgenommen hat, wie er über Altona denkt: