Anna Hartig bringt es auf den Punkt. „Wir versuchen, unser ganzes Leben hintanzustellen, um auf höchstem Level in Deutschland Volleyball zu spielen“, sagt die Mittelblockerin vom Eimsbütteler TV. Am Samstag starten sie und ihre 14 Mitstreiterinnen gegen den MTV Stuttgart in die Bundesliga-Saison, zu der Eimsbüttel eingeladen worden ist. Die MOPO klärt die wichtigsten Fragen zum erstklassigen Experiment.



