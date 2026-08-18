Hamburger Oberliga-Klub holt Ex-Profi Harnik – Präsident wird emotional

Auch mit 39 Jahren hat Martin Harnik noch nicht genug vom Fußballspielen. Der ehemalige HSV-Profi, der in seiner Karriere vor allem für Werder Bremen und den VfB Stuttgart erfolgreich in der Bundesliga spielte, schließt sich Oberliga-Klub HT 16 an. Das machte deren Präsident am Dienstag gegenüber transfermarkt.de offiziell und wurde dabei emotional.

In den vergangenen sechs Saisons ging Harnik für die TuS Dassendorf auf Torejagd, erzielte in 115 Oberliga-Spielen satte 141 Tore und bereitete 40 Treffer vor. Nach dem XXL-Umbruch und zahlreichen Abgängen war auch für Harnik beim einstigen Serienmeister Schluss. Nun hat der TV-Experte einen neuen Klub gefunden. Bei HT 16 setzt er seine Laufbahn im Amateurfußball weiter fort.

HT 16-Präsident jubelt über Harnik-Deal

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„Dieser Transfer ist mit vielen Emotionen und großer Bedeutung verbunden“, bestätigte HT 16-Präsident Ahmet Sahin die Verpflichtung gegenüber transfermarkt.de. Sahin kennt Harnik schon seit gemeinsamen Tagen im Hamburger Nachwuchsfußball. Gemeinsam mit Sportchef Rink Carolus, der mit Harnik bereits in Dassendorf zusammenspielte und bei dem Deal eine entscheidende Rolle spielte, sowie Co-Trainer Gökhan Iscan war Sahin einst für die Hamburger Auswahl des Jahrgangs 1987 aktiv. Die Verbindung brach nie ab. „Mit diesem Wechsel gibt Martin mir persönlich schon so viel zurück, dass das kaum in Worte zu fassen ist. Das bedeutet mir sehr viel“, wird Sahin emotional.

Dass es bei HT 16 so „familiär“ zugeht, wie Sahin es beschreibt, sei ein gewichtiger Grund für Harnik gewesen, künftig an der Legienstraße Tore schießen zu wollen. „Seit zwei, drei Jahren habe ich immer mal wieder in ‚Hannos‘ Richtung gescherzt, dass es Zeit wird, dass er zu uns kommt und wir wieder alle zusammen unserer großen Leidenschaft nachgehen können“, so Sahin. Nun ist es also so weit.

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Auch Harnik-Schwager Maggio von Dassendorf zu HT 16

Neben Harnik waren im Sommer schon sein Schwager Mattia Maggio, Zhi-Gin Lam, Kerim Carolus und Marvin Büyüksakarya aus Dassendorf zur Hamburger Turnerschaft gewechselt. Hier soll Harnik sich voll aufs Fußballspielen konzentrieren, wie Sahin betonte. In Dassendorf war er in der vorletzten Saison unter anderem als spielender Interimstrainer gefordert. Seinen Job als TV-Experte soll Harnik voll nachgehen können, auch wenn das dazu führt, „dass er halt auch mal nicht da ist“, so Sahin.

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Möglich wurde der Transfer laut Sahin auch durch Harnik selbst, der bei dem Wechsel wohl auf einige finanziellen Annehmlichkeiten seiner vorherigen Station in Dassendorf verzichten wird. Sein Debüt könnte Harnik schon am Dienstagabend (18 Uhr) im Lotto-Pokal bei Concordia geben. Am Samstag (12.30 Uhr) geht es in der Liga daheim gegen Vorwärts Wacker weiter.