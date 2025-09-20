ETV siegt im Oberliga-Topspiel! Blitzstart setzt Teutonia außer Gefecht

Was für ein Spektakel zum Auftakt! Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, da jubelte der Eimsbütteler TV schon zum ersten Mal. Teutonias Keeper patzte gleich mehrfach, ließ den Ball nach starkem Pressing der Gäste nicht festhalten – Josh Lesley Görtzen bedankte sich und schob zum 0:1 ein. Am Ende hatte der ETV dank des Blitzstarts mit 3:1 die Nase vorn.

Denn: Schon in der 13. Minute erhöhte Torjäger Merlin Sinanovic mit seinem neunten Saisontor eiskalt auf 2:0. Die Gastgeber schüttelten sich kurz, dann schlugen sie zurück: Delali Pascal Srougbo traf in der 16. Minute zum 1:2-Anschluss und brachte die Hoffnung zurück ins Spiel. Doch lange hielt die Spannung nicht, denn nur wenige Minuten später stellte Jasper Hölscher (28.) mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her.

ETV-Spiel bei Teutonia verflacht im zweiten Durchgang

Damit war die Geschichte des Spiels aber auch schon erzählt. Denn während Durchgang eins von Tempo, Toren und offenem Schlagabtausch lebte, verflachte die Partie in Halbzeit zwei deutlich. Zwar versuchte Teutonia, mit frischen Kräften (Tahirsylaj und Jung kamen nach 64 Minuten) noch einmal Akzente zu setzen, doch der ETV verteidigte clever und brachte den 3:1-Auswärtssieg souverän über die Zeit.

Für Teutonia 05 bleibt die Defensive das große Sorgenkind: Bereits 19 Gegentore nach neun Spielen sind schlicht zu viel. Trotz der Niederlage rangiert die Saeedi-Elf mit 18 Punkten noch im oberen Tabellendrittel. Der ETV dagegen klettert nach dem Erfolg mit 21 Zählern auf Platz drei – und unterstreicht mit nun 27 erzielten Toren seine Offensiv-Power. Teutonia muss nun am kommenden Freitag (19.30 Uhr) beim FC Süderelbe ran, der ETV empfängt zeitgleich Halstenbek-Rellingen und will seine Serie fortsetzen.