Jan-Philipp Rose ist als Trainer zurück bei Altona 93. Der neue Coach hat viel vor – und peilt mit dem AFC den Wiederaufstieg in die Regionalliga an.

Über die Sommerpause wurde Altona 93 komplett auf links gedreht. Neuer Trainer, neue Spieler und vor allem: neue Liga. Unter Neu-Coach Jan-Philipp „Rosi“ Rose hat sich schon einiges verändert. Das Ziel ist klar: zurück in die Regionalliga. In der MOPO erklärt er, wie er das anstellen will und was er mit dem AFC vorhat.

Jeweils mehr als 15 Zu- und Abgänge gab es beim AFC nach dem Abstieg in die Oberliga. Rose weiß, wie man neu Formiertes zusammenbringt. Team-Abende, gemeinsames Essen und das Einstandssingen der neuen Spieler zählten bisher zu den Maßnahmen. Den ETSV führte der 40-Jährige in der Vorsaison nach einem ähnlich großen Umbruch zum Meistertitel. Der Viertliga-Aufstieg blieb aufgrund des verschollenen Hauptsponsors aber aus.

Rose lehnte für Altona andere Anfragen ab

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Für den Trainer hätte es dennoch nach oben gehen können. Trotz konkreter Anfragen aus der Regionalliga entschied sich Rose für den AFC. „Im Endeffekt war Altona immer der Verein, der mich und Hubi (Co-Trainer Hubertus Reinecke; d. Red.) am meisten interessiert hat. Allein durch diese Fanbase und die Atmosphäre. Es ist einfach ein spannender Verein. Man kann schon sagen: die Nummer drei in Hamburg“, sagt Rose der MOPO.

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Der Ex-Linksverteidiger kickte 2008/09 noch selbst auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn. „Die Kabinen“, verrät Rose schmunzelnd, „sind noch dieselben.“ Anders sieht es bei den Spielern aus: In der Startelf des ersten Spieltags blieb im Vergleich zur vergangenen Saison einzig Tayfun Can übrig.

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Rose und Altona warfen HEBC aus dem Pokal

Zum Ligastart gab es einen Sieg gegen Süderelbe sowie eine Pleite gegen Sasel. In Pokalrunde eins warf Altona den Cupsieger HEBC raus. Niko Kovac, der mit dem BVB am 1. September im Volksparkstadion auf den HEBC trifft, rief jedoch noch nicht an. „Ich habe mein Handy ausgemacht nach dem Spiel. Vielleicht meldet er sich ja noch“, scherzt Rose.

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In der ersten Runde warf Altona 93 um Michael Kobert (2.v.r.) den amtierenden Pokalsieger HEBC raus. IMAGO/Niklas Heiden

Für sein Team geht es am Freitag (19 Uhr) nach Dassendorf, am Dienstag wartet in der zweiten Pokalrunde erneut Süderelbe – zwei Gegner, die Rose auch wegen der „anderen finanziellen Mittel“ hoch einschätzt. „Ich schätze, dass Süderelbe und Dassendorf die Top-Favoriten sind“, sagt der AFC-Trainer, der eine ausgeglichene Oberliga-Saison erwartet. Rose freut sich auf „Kracher und Top-Spiele.“

Ist der AFC auch ein Meisterkandidat?

Dass auch Altona als Meisterkandidat gilt, sei ihm bewusst. Er ordnet die großen Erwartungen aber ein: „Wir haben eine sehr junge Mannschaft und wir möchten Spieler auch ausbilden. Wir sind auf einem guten Weg, müssen aber noch Entwicklungsschritte gehen, um ganz oben zu landen.“ Rose durchlief die „La Masia“-Trainerausbildung in der Talentschmiede des FC Barcelona und stellt klar: „Natürlich wollen wir den maximalen Erfolg.“

Dazu gehört auch der Pokal, den er als Spieler zweimal mit Eintracht Norderstedt und als Trainer einmal mit Teutonia Ottensen gewann: „Für mich hat der Pokal einen sehr hohen Stellenwert. Es gibt nichts Schöneres, als den Pokal in den Händen zu halten und Hamburg auf nationaler Ebene zu vertreten.“ Dass Altona in den ersten beiden Runden nicht die einfachsten Lose erhielt, mache ihm nichts aus. Man müsse alle schlagen können, wenn man im DFB-Pokal spielen wolle. Zunächst gilt der Fokus aber der Partie in Dassendorf.