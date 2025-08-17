Im Mai sorgte der SC Victoria mit dem 3:2 gegen den FC St. Pauli im Hamburger Pokalfinale für eine Überraschung und qualifizierte sich erstmals für den DFB-Pokal. Dort haben die Hohelufterinnen am Sonntag eine ungewohnte Favoritinnenrolle inne: Mit einem Sieg beim TSV Solingen-Aufderhöhe würden der Traum vom Heimspiel gegen einen Bundesligisten einen kräftigen Schub erhalten.



