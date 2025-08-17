mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Victoria Hamburg bejubelt den Frauen-Pokalsieg

Victoria jubelt über den Hamburger Pokalsieg: St. Pauli wurde nach 0:2-Rückstand noch 3:2 geschlagen. Foto: WITTERS

paidEin Schritt bis zum großen Ziel: Hamburgs Fußballerinnen wollen sich Traum erfüllen

kommentar icon
arrow down

Im Mai sorgte der SC Victoria mit dem 3:2 gegen den FC St. Pauli im Hamburger Pokalfinale für eine Überraschung und qualifizierte sich erstmals für den DFB-Pokal. Dort haben die Hohelufterinnen am Sonntag eine ungewohnte Favoritinnenrolle inne: Mit einem Sieg beim TSV Solingen-Aufderhöhe würden der Traum vom Heimspiel gegen einen Bundesligisten einen kräftigen Schub erhalten.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test