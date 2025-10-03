Dramatische Schlussphase im Top-Spiel: ETSV träumt mehr denn je vom Aufstieg

Der ETSV Hamburg hat die Tabellenführung der Oberliga Hamburg übernommen. Im Spitzenspiel gegen Teutonia 05 setzte sich die Mannschaft von Trainer Jan-Philipp Rose vor rund 220 Zuschauern am Mittleren Landweg mit 3:1 (1:0) durch. Der ETSV träumt nach nun elf Spieltagen mehr denn je von der Meisterschaft und dem angestrebten Aufstieg in die Regionalliga Nord.

Die Hausherren erwischten den Traumstart: Schon in der 6. Minute fasste sich Innenverteidiger Lennart Ken Appe ein Herz und traf aus kurzer Distanz zur frühen Führung. Mit dem 1:0 im Rücken spielte der ETSV selbstbewusst auf, ließ Ball und Gegner laufen. Vor allem Ex-HSV-Profi Ogechika Heil und Erolind Krasniqi gaben im Mittelfeld den Ton an, während Nick Seultin gleich mehrfach gefährlich wurde. Teutonia lauerte in dieser Phase vor allem auf Konter.

Spannende Schlussphase: Drei Tore in sechs Minuten

Nach der Pause drehte sich das Bild: Die Gäste erhöhten den Druck und kamen zu mehreren Großchancen. Efekan Calikoglu und Kapitän Caner Bektas scheiterten knapp, ehe Delali Srougbo in der 63. Minute nur den Pfosten traf. In der 76. Minute fiel dann der verdiente Ausgleich: Elia Boakye verwandelte nach einem Freistoß von Calikoglu zum 1:1.

Doch die Antwort des ETSV ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später schloss Joker Ridel Monteiro einen schnellen Angriff eiskalt ab – 2:1. Als die Gäste kurz darauf im Strafraum zu ungestüm zur Sache gingen, nutzte Krasniqi den fälligen Elfmeter souverän zum 3:1-Endstand (82.).

Mit nun 28 Punkten aus elf Spielen katapultiert sich der ETSV an die Tabellenspitze, während Teutonia bei 21 Zählern im oberen Mittelfeld bleibt. Beeindruckend: 36 Tore hat der ETSV bereits erzielt – und mit dieser Offensivpower sowie stabiler Defensive ist das Ziel klar formuliert: die Meisterschaft und der Sprung in die Regionalliga.