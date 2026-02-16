mopo plus logo
Pascal El-Nemr läuft ins Stadion von Altona 93 ein

Pascal El-Nemr (32) fing bei Concordia an, spielte für Barmbek-Uhlenhorst im DFB-Pokal und ​​​​​​​ist seit 2023 für Altona 93 am Ball. Foto: Doppel6 Media

paidDoku über Altonas El-Nemr im Kino: Bereit für ein filmreifes Comeback!

Als das Licht ausgeht, wird Pascal El-Nemr größer als er selbst. Die Kamera zeigt ihn wartend im Elysée-Hotel, gespannt, ob er zum Fußballer des Jahres gewählt wird. Die Anfangsszene aus „Hinfallen und aufsteigen“, einem Film über den Kapitän von Altona 93. Aus der geplanten Heldengeschichte ist eine Dokumentation über das Auf und Ab einer Fußballerlaufbahn geworden, die Altona 93 für die Rückrunde Mut machen soll.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

