Als das Licht ausgeht, wird Pascal El-Nemr größer als er selbst. Die Kamera zeigt ihn wartend im Elysée-Hotel, gespannt, ob er zum Fußballer des Jahres gewählt wird. Die Anfangsszene aus „Hinfallen und aufsteigen“, einem Film über den Kapitän von Altona 93. Aus der geplanten Heldengeschichte ist eine Dokumentation über das Auf und Ab einer Fußballerlaufbahn geworden, die Altona 93 für die Rückrunde Mut machen soll.



