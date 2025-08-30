Hamburger Oberliga-Knipser jagt weiter nach seinem ersten Tor

Das erste Tor lässt noch auf sich warten: Beim FC Türkiye hat Michel Netzbandt vier Jahre lang eine Bude nach der anderen geknipst, für Vorwärts-Wacker Billstedt steht der erste Oberliga-Treffer noch aus. Das soll sich am Sonntag (15 Uhr, Öjendorfer Weg) gegen Niendorf ändern – auch, damit der 30-Jährige seine Chancen bei der Wahl zu Hamburgs Fußballer des Jahres erhöht.

„Meine Tore kommen irgendwann von selber“, ist Netzbandt überzeugt. Für Türkiye schoss er in 111 Pflichtspielen 108 Treffer, in Wilhelmsburg ist der Stürmer ein lokaler Held. „Ich konnte dort mit Freunden Fußball spielen und habe mich bei Türkiye immer super wohlgefühlt“, blickt Netzbandt zurück.

Michel Netzbandt wartet bei Wacker noch auf sein Tor

Mittelfeldspieler Luis Hacker ist mit ihm den Schritt von Türkiye zu „VW“ gegangen – ein Umstand, der für den Torjäger durchaus wichtig ist. „Mit Freunden und Freiraum funktioniere ich am besten“, sagt er. Trainer, die jeden Laufweg einüben lassen, werden vermutlich nicht mehr seine größten Freunde – weshalb Netzbandt in der Vergangenheit dem einen oder anderen Interessenten abgesagt hat.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Geschafft? Zehn Jahre nach Merkels historischem „Wir schaffen das“ zieht die MOPO Bilanz

– Das Veddel-Inferno: Wie konnte es zum größten Feuer seit zehn Jahren kommen?

– Der schillernde Block-Anwalt: Wie Ingo Bott mit seinem speziellen Auftritt und einer gewagten Strategie in die Verhandlungen geht

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Hamburgs erstklassige Derby-Party und Klartext von HSV-Vorstand Eric Huwer und St. Paulis Präsidenten Oke Göttlich

– 28 Seiten Plan7: Fantasy Filmfest, das Molotow feiert coole Keller-Party und Scooter auf der Trabrennbahn

„Er ist total uneigennützig, nullkommanull ein Ego-Stürmer und hat überhaupt keine Starallüren“, sagt sein aktueller Coach Ümit Taytanli. Drei Oberliga-Torvorlagen für Billstedt sprechen dafür. Aber natürlich jagt ein Torjäger Tore, keine Vorlagen. „Ich werde mich mit 40 noch genauso über ein Tor freuen, wie ich es mit 20 getan habe“, ist sich Netzbandt sicher.

Das könnte Sie auch interessieren: Wer Meister werden kann, wer um die Klasse kämpft: Alles Wichtige zum Oberliga-Start

Außerhalb des Platzes ist der 19. September ein wichtiges Datum für den Neu-Billstedter. Dann wird auf dem HFV-Jahresempfang Hamburgs Fußballer des Jahres gekürt. Neben Netzbandt stehen die beiden Altonaer Pascal El-Nemr und Veli Sulejmani sowie der Ex-Norderstedter Ersin Zehir (jetzt Meppen) und Nachwuchsstürmer Haron Sabah (FC St. Pauli U23) auf der Kandidatenliste. „Jeder hat es auf seine Weise verdient“, gibt Netzbandt den Diplomaten: „Ich freue mich, nominiert zu sein.“ Die Freude über ein Tor, vielleicht schon gegen Niendorf, dürfte damit konkurrieren können.