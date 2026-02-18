Der Winter bleibt ein Problem: Alle Fußball-Spiele in Hamburg abgesagt!

Der Ball wird auf den Hamburger Fußballplätzen auch weiterhin nicht rollen – zumindest bis zum 22. Februar. Wie der Hamburger Fußball-Verband am Mittwoch verkündete, wurden alle Partien, die zwischen dem 20. und dem 22. Februar angesetzt worden waren, aufgrund der vorherrschenden Platzverhältnisse abgesagt.

Bereits seit einigen Tagen schien der für dieses Wochenende geplante Rückrunden-Start in den Hamburger Ligen angesichts der Witterungsbedingungen unwahrscheinlich. Nun hat der HFV in Absprache mit den Bezirksämtern, Städten und Gemeinden alle geplanten Spiele abgesagt. Die Wiederaufnahme des regulären Spielbetriebs wurde auf das Wochenende vom 27. Februar bis 1. März verschoben.

Hamburg: Spielbetrieb sollte eigentlich schon vor knapp drei Wochen starten

Wie der HFV mitteilte, würden die „vorherrschenden Platzverhältnisse keinen regulären Spielbetrieb zulassen“. Die Gesundheit der Spieler könne unter den derzeitigen Bedingungen nicht gewährleistet werden. Auch die für unter der Woche geplanten Nachholspiele seien hiervon betroffen und würden demnach nicht stattfinden.

Für den regulären Spielbetrieb der Hamburger Ligen wies der HFV außerdem darauf hin, dass voraussichtlich zu Nachholspielen unter der Woche und an Ferien-Wochenenden kommen werde. Hamburger Klubs ist es zudem untersagt, als Ersatz für die abgesagten Spiele am kommenden Wochenende Freundschaftsspiele zu organisieren, da die Anmeldefrist von fünf Tagen bereits verstrichen sei. Ursprünglich sollte der Spielbetrieb bereits am 1. Februar starten, auch da machte das norddeutsche Wetter jedoch einen Strich durch die Rechnung des HFV.