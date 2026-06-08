Bis in die Kreisliga! Was der 1860-Absturz für Hamburgs Amateurklubs bedeutet

Raphael Schifferl (l.) und 1860 München haben keine Lizenz in der 3. Liga bekommen. Darüber freuen sich gleich mehrere Hamburger Amateurklubs. Foto: imago/kolbert-press

Die Saison 2025/26 ist nun endgültig vorbei. Mit dem Aufstieg des Eimsbütteler TV in die Regionalliga am Sonntag ist die letzte Entscheidung im Hamburger Amateurfußball gefallen. Wer darf sich nach einer erfolgreichen Spielzeit über den Aufstieg freuen? Wer muss den Abstieg hinnehmen und geht künftig eine Liga tiefer an den Start? Die MOPO gibt einen Überblick über alle Entscheidungen in allen Ligen in Hamburg – von der Regionalliga bis zur Kreisliga. Denn der Lizenzentzug von 1860 München hat Folgen für Hamburgs Oberliga, Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga bis runter in die Kreisklasse.

Regionalliga Nord – St. Pauli II profitiert von 1860 München

Dank des Lizenz-Entzugs von 1860 München darf der FC St. Pauli II den Regionalliga-Verbleib bejubeln. WITTERS

Aufsteiger als Meister : SV Meppen

Absteiger in die Oberliga: FC St. Pauli II*, TuS BW Lohne, Altona 93

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* Durch den Lizenz-Entzug von 1860 München verbleibt der TSV Havelse mutmaßlich in der 3. Liga. Dadurch gibt es aus der Regionalliga Nord einen Absteiger weniger. Der FC St. Pauli II muss doch nicht absteigen.

Oberliga Hamburg – Eimsbütteler TV rettet Nikola Tesla

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Das Team von Nikola Tesla darf sich doch noch über den Klassenerhalt freuen. WITTERS

Aufsteiger als Meister : ETSV*

Aufsteiger über die Relegation : Eimsbütteler TV

Absteiger in die Landesliga: Nikola Tesla**, FC Türkiye Wilhelmsburg, SV Halstenbek-Rellingen, SV Curslack-Neuengamme

* Der ETSV hat keine Lizenz für die Regionalliga beantragt. Stattdessen nahm der Eimsbütteler TV an der Relegation teil.

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** Durch den Lizenz-Entzug von 1860 München, den mutmaßlichen Klassenerhalt des TSV Havelse in der 3. Liga und die daraus folgende Rettung des FC St. Pauli II in der Regionalliga gibt es aus der Oberliga Hamburg einen Absteiger weniger. Nikola Tesla muss doch nicht absteigen.

Landesliga Hamburg – Pinneberg steigt in Relegation auf

IMAGO/Niklas Heiden

Landesliga 1

Aufsteiger als Meister : Eintracht Norderstedt II

Aufsteiger über die Relegation : TBS Pinneberg

Absteiger in die Bezirksliga: SC Victoria II, HSV III, Klub Kosova

Landesliga 2

Aufsteiger als Meister : Concordia

Absteiger in die Bezirksliga: Oststeinbeker SV, SC Eilbek, Ahrensburger TSV

Bezirksliga – Zwei Nachrücker freuen sich über Aufstieg

David Akinwande und der HSV Barmbek-Uhlenhorst II steigen als Meister der Bezirksliga auf. IMAGO / Hanno Bode

Bezirksliga 1

Aufsteiger als Meister : FC Elmshorn

Aufsteiger als Nachrücker : TuS Germania Schnelsen*

Absteiger in die Kreisliga: TV Haseldorf, Niendorfer TSV II, SV Lieth

* Durch den Lizenz-Entzug von 1860 München, den mutmaßlichen Klassenerhalt des TSV Havelse in der 3. Liga und dessen Folgen wird ein sechster Platz in den Landesligen frei. Germania Schnelsen steigt als zweitbester Tabellenzweiter der Bezirksligen auf.

Bezirksliga 2

Aufsteiger als Meister : Dersimspor Hamburg

Absteiger in die Kreisliga : TuS Finkenwerder, Zonguldakspor

Zurückgezogen: TSV Neuland*

* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.

Bezirksliga 3

Aufsteiger als Meister : Meiendorfer SV

Aufsteiger als Nachrücker : SC Wentorf*

Absteiger in die Kreisliga: SC Condor, Düneberger SV, SC Vorwärts-Wacker Billstedt II

* Durch den Aufstieg des ETV in der Regionalliga-Relegation wird ein fünfter Platz in den Landesligen frei. Der SC Wentorf steigt als bester Tabellenzweiter der Bezirksligen auf.

Bezirksliga 4

Aufsteiger als Meister : Barmbek-Uhlenhorst II

Absteiger in die Kreisliga: SC Sperber, SC Union 03, SC Poppenbüttel

Kreisliga 1-4 – Viele Rückzüge, vier glückliche Meister

Moibi Patrice Allagbe und der Buxtehuder SV spielen als Meister der Kreisliga 2 künftig in der Bezirksliga. IMAGO / Lobeca

Kreisliga 1

Aufsteiger als Meister : Wedeler TSV

Absteiger in die Kreisklasse: SV Lieth, Tangstedter SV, TSV Holm

Kreisliga 2

Aufsteiger als Meister : Buxtehuder SV

Absteiger in die Kreisklasse : FC Süderelbe III

Zurückgezogen: TSV Buchholz 08 II*, Klub Kosova II*

* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.

Kreisliga 3

Aufsteiger als Meister : TuS Dassendorf II

Absteiger in die Kreisklasse : SC Schwarzenbek II

Zurückgezogen: Atlantik 97 II*, TSV Glinde II*

* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.

Kreisliga 4

Aufsteiger als Meister : VSG Stapelfeld

Absteiger in die Kreisklasse : Rahlstedter SC II

Zurückgezogen: FC Elazig Spor*, ASV Bergedorf 85 II*

* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.

Kreisliga 5-8 – Polonia und Groß Flottbek jubeln doch noch

Eimsbüttel feiert: Der HEBC (Oberliga) holte den Hamburger Pokal, die dritte Mannschaft wurde Meister der Kreisliga 7. WITTERS

Kreisliga 5

Aufsteiger als Meister : UH-Adler II

Aufsteiger als Nachrücker : KS Polonia*

Absteiger in die Kreisklasse: TSV Wandsetal II, Bramfelder SV III, TuS Hamburg

* Durch den Lizenz-Entzug von 1860 München, den mutmaßlichen Klassenerhalt des TSV Havelse in der 3. Liga und dessen Folgen wird ein zwölfter Platz in den Bezirksligen frei. Der KS Polonia steigt als viertbester Tabellenzweiter der Kreisligen auf.

Kreisliga 6

Aufsteiger als Meister : SV Eidelstedt

Aufsteiger als bester Tabellenzweiter aller Kreisligen : TuRa Harksheide III

Absteiger in die Kreisklasse : 1. FC Quickborn, Niendorfer TSV IV

Zurückgezogen: TuS Holstein Quickborn II*

* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.

Kreisliga 7

Aufsteiger als Meister : HEBC III

Aufsteiger als zweitbester Tabellenzweiter aller Kreisligen : FC St. Pauli V

Absteiger in die Kreisklasse : BSV 19

Zurückgezogen: SV Eidelstedt II*, Inter Hamburg*

* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.

Kreisliga 8

Aufsteiger als Meister : SC Sternschanze III

Aufsteiger als Nachrücker : Groß Flottbeker SV*

Absteiger in die Kreisklasse: SV Blankenese II, FC Teutonia 05 III, FTSV Altenwerder II

* Durch den Aufstieg des ETV in der Regionalliga-Relegation wird ein elfter Platz in den Bezirksligen frei. Der Groß Flottbeker SV steigt als drittbester Tabellenzweiter der Kreisligen auf.