Bis in die Kreisliga! Was der 1860-Absturz für Hamburgs Amateurklubs bedeutet
Die Saison 2025/26 ist nun endgültig vorbei. Mit dem Aufstieg des Eimsbütteler TV in die Regionalliga am Sonntag ist die letzte Entscheidung im Hamburger Amateurfußball gefallen. Wer darf sich nach einer erfolgreichen Spielzeit über den Aufstieg freuen? Wer muss den Abstieg hinnehmen und geht künftig eine Liga tiefer an den Start? Die MOPO gibt einen Überblick über alle Entscheidungen in allen Ligen in Hamburg – von der Regionalliga bis zur Kreisliga. Denn der Lizenzentzug von 1860 München hat Folgen für Hamburgs Oberliga, Landesliga, Bezirksliga und Kreisliga bis runter in die Kreisklasse.
Regionalliga Nord – St. Pauli II profitiert von 1860 München
Aufsteiger als Meister: SV Meppen
Absteiger in die Oberliga: FC St. Pauli II*, TuS BW Lohne, Altona 93
* Durch den Lizenz-Entzug von 1860 München verbleibt der TSV Havelse mutmaßlich in der 3. Liga. Dadurch gibt es aus der Regionalliga Nord einen Absteiger weniger. Der FC St. Pauli II muss doch nicht absteigen.
Oberliga Hamburg – Eimsbütteler TV rettet Nikola Tesla
Aufsteiger als Meister: ETSV*
Aufsteiger über die Relegation: Eimsbütteler TV
Absteiger in die Landesliga: Nikola Tesla**, FC Türkiye Wilhelmsburg, SV Halstenbek-Rellingen, SV Curslack-Neuengamme
* Der ETSV hat keine Lizenz für die Regionalliga beantragt. Stattdessen nahm der Eimsbütteler TV an der Relegation teil.
** Durch den Lizenz-Entzug von 1860 München, den mutmaßlichen Klassenerhalt des TSV Havelse in der 3. Liga und die daraus folgende Rettung des FC St. Pauli II in der Regionalliga gibt es aus der Oberliga Hamburg einen Absteiger weniger. Nikola Tesla muss doch nicht absteigen.
Landesliga Hamburg – Pinneberg steigt in Relegation auf
Landesliga 1
Aufsteiger als Meister: Eintracht Norderstedt II
Aufsteiger über die Relegation: TBS Pinneberg
Absteiger in die Bezirksliga: SC Victoria II, HSV III, Klub Kosova
Landesliga 2
Aufsteiger als Meister: Concordia
Absteiger in die Bezirksliga: Oststeinbeker SV, SC Eilbek, Ahrensburger TSV
Bezirksliga – Zwei Nachrücker freuen sich über Aufstieg
Bezirksliga 1
Aufsteiger als Meister: FC Elmshorn
Aufsteiger als Nachrücker: TuS Germania Schnelsen*
Absteiger in die Kreisliga: TV Haseldorf, Niendorfer TSV II, SV Lieth
* Durch den Lizenz-Entzug von 1860 München, den mutmaßlichen Klassenerhalt des TSV Havelse in der 3. Liga und dessen Folgen wird ein sechster Platz in den Landesligen frei. Germania Schnelsen steigt als zweitbester Tabellenzweiter der Bezirksligen auf.
Bezirksliga 2
Aufsteiger als Meister: Dersimspor Hamburg
Absteiger in die Kreisliga: TuS Finkenwerder, Zonguldakspor
Zurückgezogen: TSV Neuland*
* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.
Bezirksliga 3
Aufsteiger als Meister: Meiendorfer SV
Aufsteiger als Nachrücker: SC Wentorf*
Absteiger in die Kreisliga: SC Condor, Düneberger SV, SC Vorwärts-Wacker Billstedt II
* Durch den Aufstieg des ETV in der Regionalliga-Relegation wird ein fünfter Platz in den Landesligen frei. Der SC Wentorf steigt als bester Tabellenzweiter der Bezirksligen auf.
Bezirksliga 4
Aufsteiger als Meister: Barmbek-Uhlenhorst II
Absteiger in die Kreisliga: SC Sperber, SC Union 03, SC Poppenbüttel
Kreisliga 1-4 – Viele Rückzüge, vier glückliche Meister
Kreisliga 1
Aufsteiger als Meister: Wedeler TSV
Absteiger in die Kreisklasse: SV Lieth, Tangstedter SV, TSV Holm
Kreisliga 2
Aufsteiger als Meister: Buxtehuder SV
Absteiger in die Kreisklasse: FC Süderelbe III
Zurückgezogen: TSV Buchholz 08 II*, Klub Kosova II*
* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.
Kreisliga 3
Aufsteiger als Meister: TuS Dassendorf II
Absteiger in die Kreisklasse: SC Schwarzenbek II
Zurückgezogen: Atlantik 97 II*, TSV Glinde II*
* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.
Kreisliga 4
Aufsteiger als Meister: VSG Stapelfeld
Absteiger in die Kreisklasse: Rahlstedter SC II
Zurückgezogen: FC Elazig Spor*, ASV Bergedorf 85 II*
* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.
Kreisliga 5-8 – Polonia und Groß Flottbek jubeln doch noch
Kreisliga 5
Aufsteiger als Meister: UH-Adler II
Aufsteiger als Nachrücker: KS Polonia*
Absteiger in die Kreisklasse: TSV Wandsetal II, Bramfelder SV III, TuS Hamburg
* Durch den Lizenz-Entzug von 1860 München, den mutmaßlichen Klassenerhalt des TSV Havelse in der 3. Liga und dessen Folgen wird ein zwölfter Platz in den Bezirksligen frei. Der KS Polonia steigt als viertbester Tabellenzweiter der Kreisligen auf.
Kreisliga 6
Aufsteiger als Meister: SV Eidelstedt
Aufsteiger als bester Tabellenzweiter aller Kreisligen: TuRa Harksheide III
Absteiger in die Kreisklasse: 1. FC Quickborn, Niendorfer TSV IV
Zurückgezogen: TuS Holstein Quickborn II*
* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.
Kreisliga 7
Aufsteiger als Meister: HEBC III
Aufsteiger als zweitbester Tabellenzweiter aller Kreisligen: FC St. Pauli V
Absteiger in die Kreisklasse: BSV 19
Zurückgezogen: SV Eidelstedt II*, Inter Hamburg*
* Nach dem Rückzug einer Mannschaft erfolgt der Neustart normalerweise in der Kreisklasse.
Kreisliga 8
Aufsteiger als Meister: SC Sternschanze III
Aufsteiger als Nachrücker: Groß Flottbeker SV*
Absteiger in die Kreisklasse: SV Blankenese II, FC Teutonia 05 III, FTSV Altenwerder II
* Durch den Aufstieg des ETV in der Regionalliga-Relegation wird ein elfter Platz in den Bezirksligen frei. Der Groß Flottbeker SV steigt als drittbester Tabellenzweiter der Kreisligen auf.