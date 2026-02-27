mopo plus logo
BU-Neuzugang Ryota Endo

Ryota Endo kommt von Bangkok FC zu BU. Foto: Screenshot: Instagram/Barmbek-Uhlenhorst

Bangkok, Brasilien, Barmbek: Landesliga-Klub mit spektakulärem Transfer

Japan liegt im Trend. Der FC St. Pauli hat gleich drei Spieler aus dem pazifischen Inselstaat in seinen Reihen – und der HSV Barmbek-Uhlenhorst nun auch einen. Ryota Endo verstärkt den Landesligisten mit Zweitliga-Vergangenheit, für die Offensivkraft ist es die dritte Auslandserfahrung auf dem dritten Kontinent.

Der 23-Jährige hat bereits für den thailändischen Hauptstadtklub FC Bangkok sowie für AD Carmópolis in Brasilien gekickt. Am Freitagabend geht es mit BU zu Voran Ohe.

Ryota Endo kommt zu BU – Kellerduell in Halstenbek

Wo BU schon ist, könnten Halstenbek-Rellingen und Curslack-Neuengamme bald landen. Nur der Sieger des Oberliga-Kellerduells am Sonntag hat wohl noch Chancen, den Abstieg zu vermeiden. Das Hinspiel gewann Curslack spektakulär dank vier Toren von Maximilian Zoch mit 7:4. Ob das Rückspiel auf Naturrasen stattfinden kann, ist allerdings fraglich.

Am Samstag (14.30 Uhr, Hoheluft) steigt das erste Regionalliga-Derby des Jahres, die Kickerinnen des SC Victoria empfangen ihre Nachbarinnen vom Eimsbütteler TV. Seit zwei Wochen kann „Vicky“ wieder auf Kunstrasen trainieren, im letzten Test traf Denise Stroda zum 1:0 gegen Hansa Rostock. Sechs Winter-Zugänge sollen dabei helfen, dass der Aufsteiger in der dritthöchsten Klasse bleibt.

