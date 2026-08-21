Die TuS Dassendorf will nach jahrelanger Meisterschaft in der Oberliga Hamburg nun in die 4. Liga aufsteigen. Dahinter steckt ein langfristiger Plan.

Lange wurde die TuS Dassendorf als „Rentnerparadies“ verspottet. Inzwischen aber halten am Wendelweg große Ambitionen Einzug. Der angestrebte Regionalliga-Aufstieg soll dabei nur die Krönung eines größeren Plans sein: Der Klub will zur Top-Adresse für Talente aus dem Hamburger Osten werden.

Der Saisonauftakt ist schon mal geglückt. Mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien rangiert „Dasse“ auf Platz zwei der Oberliga. Es ist ein Start nach Maß für die TuS, bei der seit der vergangenen Saison ungekannte sportliche Ansprüche herrschen. „Unser Ziel ist klar: Wir wollen mit Dassendorf den nächsten Schritt machen und in die Regionalliga aufsteigen“, unterstrich Hakan Karadiken, der seit Jahresbeginn die sportlichen Geschicke in Dassendorf leitet, gegenüber der MOPO.

Dassendorf will Nachwuchs stärken

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Der Aufstieg in die vierthöchste Spielklasse ist jedoch nur die Spitze eines nachhaltigen Plans: Gemeinsam mit Oliver Zapel, seit dieser Saison Trainer des Oberliga-Teams, und Murat Bayram gründete Karadiken den Jugendförderverein (JFV) Hamburg-Ost. Das Ziel: „Wir wollen junge Spieler ausbilden und ihnen irgendwann eine Perspektive bis in unsere erste Mannschaft geben.“

Hakan Karadiken, Oliver Zapel und Murat Bayram (v. l.) riefen den JFV Hamburg-Ost ins Leben. JFV Hamburg-Ost

In den vergangenen Jahren sei die Nachwuchsarbeit im Hamburger Osten vernachlässigt worden, der JFV soll künftig eine Anlaufstelle für die lokalen Talente sein. Aktuell sind mit Dassendorf und der TSG Bergedorf zwei Stammvereine an Bord, weitere sollen hinzukommen. Mit den JFV-Teams werden Aufstiege in die Jugend-Regional- und Bundesligen angestrebt.

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Großer Umbruch in diesem Sommer

Ungeklärt aber blieb die Frage: „Wo sollen diese Jungs nachher bei uns im Osten Fußball spielen?“ Der Gedanke von Karadiken und seinem Team: „Es wäre wunderbar, wenn wir in Hamburgs Osten einen Regionalligisten hätten.“ Sie schlugen das Konzept in Dassendorf vor – und erhielten das „Go“.

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In diesem Sommer wurde der Umbruch eingeleitet, von außen kamen junge Spieler hinzu, nur vier Akteure aus der Vorsaison sind noch da. Auch aus diesem Grund ist der Aufstieg Teil eines Drei-Jahres-Plans und für diese Saison nur ein Kann, kein Muss. „Keiner erwartet von uns, dass wir gleich in diesem Jahr aufsteigen“, stellte Karadiken klar, wohlwissend, dass das übergeordnete Ziel langfristiger Natur ist: „Wir wollen Dassendorf eine neue Identität geben.“