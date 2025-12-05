Alle 17 Minuten ein Gegentor: Bei diesem Hamburger Klub brechen alle Dämme

Zum Nikolaus könnte der SV Curslack-Neuengamme ein unerwünschtes Präsent bekommen: sein hundertstes Gegentor. Der Aufsteiger ist in der Oberliga nach gutem Start inzwischen heillos überfordert. Am Samstag (15 Uhr, Gramkowweg) schaut der Tabellenführer Eisenbahner TSV bei den defensivschwachen Deichkickern vorbei – und es droht das 100. Gegentor.

94 Gegentore in 18 Spielen – im Schnitt klingelt es alle 17 Minuten im Curslacker Kasten. Zuletzt gab’s zu Hause eine 2:9-Schlappe gegen Dassendorf. „Jede Woche macht irgendjemand anderes individuelle Fehler, das kriegen wir nicht abgestellt“, stellte Trainer Olaf Poschmann fest und monierte: „Bevor wir da sind, ist der Ball schon wieder weg. Unser Zweikampfverhalten reicht ganz einfach nicht, um in dieser Liga bestehen zu können.“

Curslack-Neuengamme gewann das erste Oberliga-Spiel

Dabei hat alles so gut begonnen. Ende Juli jubelte Poschmann über die „coole Rückkehr in die Oberliga“, als seine Elf das Auftaktspiel gegen HEBC mit 4:1 gewonnen hatte. Effiziente Abschlüsse und Glück und Geschick beim Verteidigen ließen darauf hoffen, dass sich die Vierländer nach zwei Landesliga-Jahren wieder in Hamburgs Beletage einrichten würden – wie von 2006 bis 2023, als der SVCN dauerhaft dabei war und einmal sogar Hamburger Vizemeister wurde.

„Wir bringen unser fragiles Gebäude immer wieder brutal ins Wanken“, sagt Aufstiegscoach Poschmann, der am Deich derzeit nicht zur Debatte steht. Der Wiederaufstieg ist wohl zu früh gekommen – aber ein Fünkchen Hoffnung auf eine bessere Zukunft gibt es: In diesem Jahr erhielt Curslack-Neuengamme für seine hervorragende Nachwuchsarbeit den Uwe-Seeler-Preis. Die nächste Generation wächst also heran.