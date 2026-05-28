Abstiegs-Endspiel am Millerntor: So halten St. Paulis Frauen ihren Regionalliga-Platz

Nach dem Pokalendspiel ist vor dem Abstiegsfinale: Mit dem 3:0 gegen den Walddörfer SV qualifizierten sich die Kickerinnen des FC St. Pauli für den DFB-Pokal. Doch während ihre Gegnerinnen als Hamburger Meister einen Platz in der Regionalliga Nord sicher haben, steht dieses bei den Kiezkickerinnen vor dem letzten Heimspiel gegen den direkten Klassenkampf-Konkurrenten TSV Barmke (Sonntag, 14 Uhr, Feldstraße) noch infrage.

Nach den Bundesliga-Männern und der Regionalliga-U23 wäre es binnen Wochen der dritte braun-weiße Abstieg – doch die Ausgangsposition der St. Pauli-Spielerinnen ist komfortabler als bei den beiden anderen Teams. Ein Unentschieden im Heimspiel würde die sichere Rettung bedeuten – und selbst bei einer Niederlage gäbe es zumindest noch ein wenig Hoffnung, dass die Resultate von zwei anderen Plätzen günstig ausfallen.

24 Punkte würden reichen – 23 nicht unbedingt …

St. Pauli hat wie Werder Bremen II und Barmke bislang 23 Punkte gesammelt, zwei mehr als ATS Buntentor, das derzeit auf Abstiegsplatz zehn rangiert. Buntentor spielt zum Abschluss aber zu Hause gegen den feststehenden Absteiger SV Halstenbek und kann sich mit einem Sieg retten. Das heißt aber auch: Gewinnt Buntentor nicht, sind St. Pauli und Barmke in jedem Fall gerettet.

St. Pauli-Krimi gegen Barmke: Tore oder Taschenrechner?

Bei einem Buntentor-Erfolg wäre St. Pauli bei eigener Niederlage immer noch gerettet, wenn der Werder-Nachwuchs sein Spiel beim Spitzenteam Aurich höher verliert als die Kiezkickerinnen. Eine komplizierte Lage, doch soviel ist klar: Je mehr Tore St. Pauli selbst erzielt, desto weniger werden Taschenrechner und Handy-Updates gebraucht …

Im Hinspiel traf eine Weltmeisterin gegen St. Pauli

Im Hinspiel in Barmke hatte die frühe St. Pauli-Führung durch Aksana Alizadeh lange Bestand, ehe Doppelweltmeisterin Martina Müller (2003, 2007) in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand traf. Ein Ergebnis, das St. Pauli am Sonntag reichen würde, um das Abstiegsgespenst der Regionalliga zu verjagen. In jedem Fall ist es das letzte Spiel von Kim Koschmieder, die sich nach 13 Jahren als Spielerin und Trainerin der Braun-Weißen verabschiedet.

Das könnte Sie auch interessieren: MOPO-Noten der Saison: Beim schwachen FC St. Pauli fällt einer komplett ab

Während St. Paulis Kickerinnen ihr Schicksal in der eigenen Hand haben und der Abstieg der Männer in die Zweite Liga besiegelt ist, hat sich für St. Paulis U23 ein Hintertürchen aufgetan, um vielleicht doch noch in der Regionalliga Nord zu bleiben. Sollte der krisengeschüttelte Drittligist 1860 München in der nächsten Woche keine neue Lizenz erhalten, würde der TSV Havelse in der Dritten Liga bleiben – und damit einen Regionalliga-Platz für St. Pauli freigeben.