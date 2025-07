5:0! Altona 93 deklassiert Eintracht Norderstedt im Hamburger Supercup

Was für ein Kracher – mit überraschendem Ergebnis! Der vierte Hamburger Supercup fand zwischen dem Oberliga-Meister und Regionalliga-Aufsteiger Altona 93 und dem Hamburger Pokalsieger Eintracht Norderstedt statt. Knapp 500 Zuschauer sahen im Rudi-Barth-Stadion eine Machtdemonstration des Titelverteidigers AFC. Norderstedt muss mit dem 0:5 (!) wiederum den ersten herben Rückschlag in der neuen Saison hinnehmen.

Altona zeigte sich in Top-Form vor dem Saisonstart nächste Woche in der Regionalliga Nord – erneut zwischen diesen beiden Klubs. Das Team von Trainer Andreas Bergmann spielte angriffslustig und überrann eine harmlose Norderstedter Mannschaft. Die Tore schossen jeweils Gianluca Przondziono (9./28.), Rasmus Tobinski (58.) und der eingewechselte Nils Brüning (81./83.).

Elard Ostermann, der Coach von Eintracht Norderstedt, zeigte sich nach dem Spiel frustriert und sauer zugleich, düste wortlos davon.

Der Supercup war nur das Vor-Spiel zum Saisonauftakt

Das Duell zwischen Altona und Norderstedt wird am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Adolf-Jäger-Kampfbahn) in der Regionalliga erneut ausgetragen. „Das Einzige was man mitnehmen kann, ist, dass man ein gutes Selbstbewusstsein hat“, erklärte Bergmann nach dem Sieg. Der AFC-Coach zeigte sich im Hinblick auf das erste Ligaspiel allerdings auch sehr optimistisch: „Das hilft ungemein, wenn du so ein Spiel gegen so einen Gegner gewinnst.”

Altona hat Norderstedt mit 5:0 geschlagen und verteidigt somit den Titel. WITTERS Altona hat Norderstedt mit 5:0 geschlagen und verteidigt somit den Supercup-Titel.

Der Aufsteiger aus Altona möchte sich in der vierthöchsten deutschen Spielklasse etablieren. „Wir müssen die Regionalliga natürlich erst einmal erfahren und die Spieler müssen dementsprechend auch zurechtkommen“, sagte Bergmann. Für ihn persönlich sei es wichtiger zu sehen, dass „die Jungs sich weiterentwickeln und eine gute Moral zeigen“. „Wir führen 5:0 und kämpfen um jeden Ball, sodass wir kein Gegentor kriegen, von daher bin ich damit schon sehr zufrieden“, betonte der Trainer von Altona 93.

Norderstedt hat noch ein Highlight vor sich

Für Norderstedt ist es ein ziemlicher Dämpfer. Trainer Ostermann übernahm die Eintracht im November letzten Jahres, auf Platz 16 der Regionalliga. Dort führte er die Mannschaft aus dem Tabellenkeller heraus und beendete die Saison auf dem 12. Tabellenplatz. Neben der Liga empfängt Norderstedt den FC St. Pauli zur ersten DFB-Pokal-Runde am 16. August am Millerntor.