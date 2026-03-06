30-Tore-Eisenbahner nimmt Norderstedt ins Visier

Tabellenspitze verteidigt, die Aufstiegsrunde im Blick – und bald einen Regionalligisten als Pokal-Prüfstein: Eisenbahn Hamburg ist in voller Fahrt. Doch Can Kömürcü ist noch nicht restlos glücklich.

„Wir sind generell eine Mannschaft, die sehr viel will, deshalb sind wir mit dem Unentschieden nicht zufrieden“, sagte der 25-jährige Mittelfeldspieler nach dem 2:2 beim Verfolger Eimsbüttel am Dienstag. Das rasante Spitzenspiel war Werbung für den Oberliga-Fußball – doch reicht das auch für die Regionalliga?

ETSV trifft im Pokal-Viertelfinale auf Norderstedt

Einen Fingerzeig wird der Mittwoch (19.30 Uhr, Mittlerer Landweg) geben, wenn der ETSV im Viertelfinale des Lotto-Pokals auf den Titelverteidiger trifft: Eintracht Norderstedt, schon lange dort, wo die Eisenbahn erst hin will – die Regionalliga. „Die Jungs haben Lust“, erklärt Trainer Jan-Philipp Rose. „Sich mit einem Regionalligisten zu messen, ist etwas Besonderes.“

Für Rose ist das Spiel besonders besonders. Als Verteidiger spielte er sieben Jahre für Norderstedt, sein Ex-Klub wurde ihm zudem an seinem 40. Geburtstag zugelost. Nur Tage nach der Auslosung im Dezember wich die Vorfreude Entsetzen, als Kapitän Sebastian Hertner bei einem Unfall ums Leben kam. Die Mannschaft habe ihre Trauer kanalisiert und mit der Formel „Alles für Sebastian“ in Energie verwandelt, schildert ein Beobachter. Nach einem Januar-Trainingslager in Alicante gab es jedenfalls ein 6:2 im Test gegen Altona 93. Und in Eimsbüttel markierte Erolind Krasniqi mit einem Doppelpack seine Oberliga-Saisontore 29 und 30. Norderstedt ist gewarnt. „Wir wissen, was wir können“, sagt Kömürcü: „Und dass wir so weit sind.“

Alle Spiele im Lotto-Pokal-Viertelfinale: Billstedt – Victoria (Dienstag, 19 Uhr, Öjendorfer Weg), Nienstedten – HEBC (Dienstag, 19 Uhr, Quellental), Heidgraben – Paloma (Mittwoch, 19.30 Uhr, Uetersener Straße), ETSV – Norderstedt (Mittwoch, 19.30 Uhr, Mittlerer Landweg)